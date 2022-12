Mustafa Sandal

Dünyanı yıkar faydasız aşklar Sen harcını sür, oturur taşlar Direnme, pes et, at bir reset Hayat her gün sıfırdan başlar, oh *** A derdi kederi, nedir ki ederi? Bir kemik bir deri kaldın bak Değer mi gidene, mutsuz edene Yorgun bedene yığdın bak ** Resetle kalbini, al da gel derdini Durumda böyle mi çaresi yok Uzun ve ince bir yoldan geçtik En sonu ölümse faydası yok En sonu ölümse faydası yok *** Reseti at at, reseti at at Kafanı sıfırla, reseti at at Bir rahatla sen, durumun hep sakat Bu normal aşk değil, seninki psikopat *** Reseti at at, reseti at at Kafanı sıfırla, reseti at at Bir rahatla sen, durumun hep sakat Bu normal aşk değil, seninki psikopat *** Dünyanı yıkar faydasız aşklar Sen harcını sür, oturur taşlar Direnme, pes et, at bir reset Hayat her gün sıfırdan başlar, oh *** A derdi kederi, nedir ki ederi? Bir kemik bir deri kaldın bak Değer mi gidene, mutsuz edene Yorgun bedene yığdın bak *** Resetle kalbini, al da gel derdini Durumda böyle mi çaresi yok Uzun ve ince bir yoldan geçtik En sonu ölümse faydası yok *** Belliydi zaten bu işin böyle olacağı Bazen konuşuyor, bazen tutar susacağı Bi' kız öğretmişti bana Rusça Ben beklemiyordum şahsen tutacağını *** Usta biliyor hangi kalbin atacağını Uçağın rötarsız kalkacağını Uçuk kaçık her mevzuya dalacağını İyi düşün kız kimlerle yatacağını *** Hiçbir şeyin bana hiçbir şeysin demesi Benim için hiç baba Teker var klipte 17 inç 17 pinç gibi 17 feet *** Reseti at at, reseti at at Kafanı sıfırla, reseti at at Bir rahatla sen, durumun hep sakat Bu normal aşk değil, seninki psikopat *** Reseti at at, reseti at at Kafanı sıfırla, reseti at at Bir rahatla sen, durumun hep sakat Bu normal aşk değil, seninki psikopat *** Reseti at at