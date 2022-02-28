Reset (feat. Eypio) Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Reset (feat. Eypio)
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Dünyanı yıkar faydasız aşklar
Sen harcını sür, oturur taşlar
Direnme, pes et, at bir reset
Hayat her gün sıfırdan başlar, oh
***
A derdi kederi, nedir ki ederi?
Bir kemik bir deri kaldın bak
Değer mi gidene, mutsuz edene
Yorgun bedene yığdın bak
**
Resetle kalbini, al da gel derdini
Durumda böyle mi çaresi yok
Uzun ve ince bir yoldan geçtik
En sonu ölümse faydası yok
En sonu ölümse faydası yok
***
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
***
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
***
Dünyanı yıkar faydasız aşklar
Sen harcını sür, oturur taşlar
Direnme, pes et, at bir reset
Hayat her gün sıfırdan başlar, oh
***
A derdi kederi, nedir ki ederi?
Bir kemik bir deri kaldın bak
Değer mi gidene, mutsuz edene
Yorgun bedene yığdın bak
***
Resetle kalbini, al da gel derdini
Durumda böyle mi çaresi yok
Uzun ve ince bir yoldan geçtik
En sonu ölümse faydası yok
***
Belliydi zaten bu işin böyle olacağı
Bazen konuşuyor, bazen tutar susacağı
Bi' kız öğretmişti bana Rusça
Ben beklemiyordum şahsen tutacağını
***
Usta biliyor hangi kalbin atacağını
Uçağın rötarsız kalkacağını
Uçuk kaçık her mevzuya dalacağını
İyi düşün kız kimlerle yatacağını
***
Hiçbir şeyin bana hiçbir şeysin demesi
Benim için hiç baba
Teker var klipte 17 inç
17 pinç gibi 17 feet
***
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
***
Reseti at at, reseti at at
Kafanı sıfırla, reseti at at
Bir rahatla sen, durumun hep sakat
Bu normal aşk değil, seninki psikopat
***
Reseti at at