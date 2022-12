Mustafa Sandal

Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına