Mustafa Sandal

-
Seni aşkıma inandırmak için daha ne yapmalıyım?
Şaşırdım ben kendimi, kanat takıp uçmalı mıyım?
Söylenecek söz kalmadı, ne desem olmadı
Yoksa şekil değiştirip biraz da susmalı mıyım?
***
Denizleri ateşe versem
Yıldızları yere indirsem
Yine de gelmez misin sözüme?
Dünyayı tersine döndürsem
***
Bak böyle bir aşk karşısında
Kayıtsız kalırsan
Tanrı seni bağışlamayacak
Başımıza taş yağacak, of
***
Bak böyle bir aşk karşısında
Kayıtsız kalırsan
Tanrı seni bağışlamayacak
Başımıza taş yağacak, of
***
Seni aşkıma inandırmak için daha ne yapmalıyım?
Şaşırdım ben kendimi, kanat takıp uçmalı mıyım?
Söylenecek söz kalmadı, ne desem olmadı
Yoksa şekil değiştirip biraz da susmalı mıyım?
***
Denizleri ateşe versem
Yıldızları yere indirsem
Yine de gelmez misin sözüme?
Dünyayı tersine döndürsem
***
Bak böyle bir aşk karşısında
Kayıtsız kalırsan
Tanrı seni bağışlamayacak
Başımıza taş yağacak, of
***
Bak böyle bir aşk karşısında
Kayıtsız kalırsan
Tanrı seni bağışlamayacak
Başımıza taş yağacak, of
***
Of, bak böyle bir aşk karşısında
Kayıtsız kalırsan
Tanrı seni bağışlamayacak
Başımıza taş yağacak, of
-
Sana ne hikâyeler anlatır
Ne de kandırır
Aşk bu gerçeğe mahkum
İçime çekince nefes gibi
Seni soluklanır
Ezberim olana kadar
***
Seni ne masal ne de şarkılar
Anlatır canım
Cümleler de bir yere kadar
Ateşin eş anlamı bendeki
Bu yürekte sen başkasın sonuna kadar, of
***
Yıkılır fark atar, alo
Senden öncekiler demo
Aşk hızını hiç kesmiyor
Durduğun artık yeter
***
Yazılır sana bu kalp, alo
Senden öncekiler demo
O bakışın bana yetmiyor
Durduğun artık yeter
***
Sana ne hikâyeler anlatır
Ne de kandırır
Aşk bu gerçeğe mahkum
İçime çekince nefes gibi
Seni soluklanır
Ezberim olana kadar
***
Seni ne masal ne de şarkılar
Anlatır canım
Cümleler de bir yere kadar
Ateşin eş anlamı bendeki
Bu yürekte sen başkasın sonuna kadar, of
***
Yıkılır fark atar, alo
Senden öncekiler demo
Aşk hızını hiç kesmiyor
Durduğun artık yeter
***
Yazılır sana bu kalp, alo
Senden öncekiler demo
O bakışın bana yetmiyor
Durduğun artık yeter
***
Yıkılır fark atar, alo
Senden öncekiler demo
Aşk hızını hiç kesmiyor
Durduğun artık yeter
***
Yazılır sana bu kalp, alo
Senden öncekiler demo
O bakışın bana yetmiyor
Durduğun artık yeter
-
Güvenemedi bana
Ne yaptıysam ne ettiysem
Pek bildiğim yoktu aslında
Sabredip de gitmediysem
***
Hani gönül fikirden büyük ya bazen
Sığmaz ki acım sayfalara
Yazıp da çizsem
***
Belki bir yarası vardı
Adı intikamdı
Benden çok önce
Belki unutmak içindi
Çabuk geçer sandı
Canımı yaktı
***
Belki bir yarası vardı
Kim olursa olsun
Adı intikamdı da niye
Böyle sevip yeterken
Kararıp içimden bir yıldız kaydı
***
Bildiğim kadarıyla
Şimdi yalnız ve pişman
Anlatıyorlar halini bana
Onu içimden tam silerken
***
Hani gönül fikirden büyük ya bazen
Sığmaz ki acım sayfalara
Yazıp da çizsem
***
Belki bir yarası vardı
Adı intikamdı
Benden çok önce
Belki unutmak içindi
Çabuk geçer sandı
Canımı yaktı
***
Belki bir yarası vardı
Kim olursa olsun
Adı intikamdı da niye
Böyle sevip yeterken
Kararıp içimden bir yıldız kaydı
***
Böyle sevip yeterken
Kararıp içimden bir yıldız kaydı
***
Böyle sevip yeterken
Kararıp içimden bir yıldız kaydı
***
Böyle sevip yeterken
Kararıp içimden bir yıldız kaydı
-
Beni yangına atacak biri
Varsa gel canım o da sen ol
Hani kalbimi kıracak biri
Varsa gel canım o da sen ol
***
Yeter ki sahip olmadan
Sev beni deli gibi
Yetmese de canım
Her günü farklı kurmadan
Sev beni yeni gibi dursam bile
***
Dışardan nasıl görünüyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
Bak bizi anlatıyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
***
Kal sana yalvarıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece
Kan tutuşup yanıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece yan
***
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık
***
Beni yangına atacak biri
Varsa gel canım o da sen ol
Hani kalbimi kıracak biri
Varsa gel canım o da sen ol
***
Yeter ki sahip olmadan
Sev beni deli gibi
Yetmese de canım
Her günü farklı kurmadan
Sev beni yeni gibi dursam bile
***
Dışardan nasıl görünüyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
Bak bizi anlatıyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
***
Kal sana yalvarıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece
Kan tutuşup yanıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece yan
***
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık
***
Dışardan nasıl görünüyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
Bak bizi anlatıyorsa
Alışkanlık yapmadığı sürece
***
Kal sana yalvarıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece
Kan tutuşup yanıyorsam
Alışkanlık yapmadığı sürece yan
***
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık yapmadığı sürece bak
Alışkanlık yapmadığı sürece
Alışkanlık yapmadığı sürece
-
Tam isabet
Yakışır mı
Bize adalet karışır mı
***
Vicdan bu vicdan
Alışır mı
Külfetiyle barışır mı
***
Kim oyuncak ki sen oyuncusun
Hakkımızda hayırlısı yok daha
Belki avlanıyorken av olursun
Durma çevir aşkımın namlusunu bana
***
Ateş et ve unut
Arkanı dön ve git
Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın
Başka öc alma hiç
Ateş et ve unut
Öylece güle güle
***
Ateş et ve unut
Arkanı dön ve git
Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın
Başka öc alma hiç
Ateş et ve unut
Öylece güle güle
***
Tam isabet
Yakışır mı
Bize adalet karışır mı
***
Kim oyuncak ki sen oyuncusun
Hakkımızda hayırlısı yok daha
Belki avlanıyorken av olursun
Durma çevir aşkımın namlusunu bana
***
Ateş et ve unut
Arkanı dön ve git
Yaramı saracak biri var mı diye geri dönme sakın
Başka öc alma hiç
Ateş et ve unut
Öylece güle güle
Ateş et ve unut
Öylece güle güle
-
Kaybolur, zamanla kaybolur
Kalbinde o kuytu köşelerden geçerken bak
Acın orada mı, hâlâ duruyor mu?
Uzayıp giden hasrete hiç benziyor mu?
***
Neden bilmem ki gerçekten seven
Ben değil miydim seni bir tanem?
***
Kabullenip karşılandım
Boyun eğdim ey sana kader
Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça
Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka
***
Kabullendim, karşındayım
Boyun eğdim ey sana kader
Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça
Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka
***
Kurtulur, zamanla kurtulur
Dokunur rüzgârıyla geçerken aşk
Hüzün orada mı, hâlâ yanıyor mu?
Bırakıp giden kalbin bizi arıyor mu?
***
Neden bilmem ki gerçekten seven
Ben değil miydim seni bir tanem?
***
Kabullenip karşılandım
Boyun eğdim ey sana kader
Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça
Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka
***
Kabullendim, karşındayım
Boyun eğdim ey sana kader
Ve sonunda kaldım yapayalnız, bin parça
Hayatın aşk adına öğrettiği bambaşka
***
Kaybolur, zamanla kaybolur
***
Acın orada mı, hâlâ duruyor mu?
Kalbinde o kuytu köşelerden geçerken bak
-
Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın
Yürü devam et, beni azat et
Parlayan gözlerin korkutuyor
Bu ne cesaret, beni azat et
***
Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem
Sende kaybolmam gerek
Ah dalıp gitsem çok uzaklara
Seni de peşimden sürükleyemem
***
Sen daha bir çocuksun
Başını yastığa koyar koymaz uyursun
E sen daha bir çocuksun
Başını yastığa koyar koymaz uyursun
***
Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın
Yürü devam et, beni azat et
Parlayan gözlerin korkutuyor
Bu ne cesaret, beni azat et
***
Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem
Sende kaybolmam gerek
Ah dalıp gitsem çok uzaklara
Seni de peşimden sürükleyemem
***
Sen daha bir çocuksun
Başını yastığa koyar koymaz uyursun
E sen daha bir çocuksun
Başını yastığa koyar koymaz uyursun
***
Sakın durma
Yürü devam et
Beni azat et (durma, durma, durma)
***
Bu ne cesaret (of)
Sakın durma, sakın durma
Beni azat et (beni azat et)
-
Yalanlar üzerine kurulu
Bir aşktı bizimkisi
Gururuma borçlu
Seninle yok ilgisi
***
Ben alıştım çoktan
Bu kaçıncı kavgam
Bu kaçıncı kalbimin aklıma
Yenilgisi
Bu kaçıncı kalbimin aklıma
Yenilgisi
***
Tutunduğum dallar kırıldı birer birer
"Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler
Bilmediler bir sana böyle deli yandım
Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın
***
Tutunduğum dallar kırıldı birer birer
"Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler
Bilmediler bir sana böyle deli yandım
Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın
***
Yalanlar üzerine kurulu
Bir aşktı bizimkisi
Gururuma borçlu
Seninle yok ilgisi
***
Ben alıştım çoktan
Bu kaçıncı kavgam
Bu kaçıncı kalbimin aklıma
Yenilgisi
Bu kaçıncı kalbimin aklıma
Yenilgisi
***
Tutunduğum dallar kırıldı birer birer
"Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler
Bilmediler bir sana böyle deli yandım
Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın
***
Tutunduğum dallar kırıldı birer birer
"Hayat kısa aşk uzun bir yol, dayan", dediler
Bilmediler bir sana böyle deli yandım
Sönmedi gitti bıraktığın deli yangın
-
Beni herkesten daha fazla
O tanıyor çoktan beri
Biliyor bütün zaaflarımı
Teker teker kullanıyor
***
Ve aşk hain, zayıf düşme
Çok söylendim kendime
Aslında en büyük hikâye
İnsan yalancı kendine
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Görünür kara sevda
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Yavaş yavaş geldi pişmanlık
Öyle soğuk ki yalnızlık
Solgun resimler misali
Zorlasam da parlamıyor
***
Ve aşk hain, sakın küsme
Çok söylendim kendime
Aslında en büyük hikâye
İnsan yalancı kendine
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
***
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Aslında en büyük hikâye
-
A canım çabuk huylandın
Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha
Azıcık daha sabredecektin
En son numaramı göstermeye fırsat vermedin bana
***
Tam tersime yol aldın
Süt liman denizlerde
Demek ki boş yere sallandım
***
A canım çabuk huylandın
Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha
***
Mademki karizma yapıyorsun, yap bakalım
Kedi fare oyunundan birlikte zevk alalım
Kurallar koyuyorsun, tatlısından koy bakalım
Belki fazla zorluyorsun, hiç zorlama
***
Tutarlı davransan
Biraz açık olsan
Yere bassa ayakların
Hadi eyvallah, karizma yap
***
Gözümün içine baksan
Birazcık mert olsan
Bi' de kızarmasa yanakların
Hadi eyvallah, karizma yap
***
A canım çabuk huylandın
Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha
Azıcık daha sabredecektin
En son numaramı göstermeye fırsat vermedin bana
***
Tam tersime yol aldın
Süt liman denizlerde
Demek ki boş yere sallandım
***
A canım çabuk huylandın
Huyum kurusun dayanacaktın bana biraz daha
***
Mademki karizma yapıyorsun, yap bakalım
Kedi fare oyunundan birlikte zevk alalım
Kurallar koyuyorsun, tatlısından koy bakalım
Belki fazla zorluyorsun, hiç zorlama
***
Tutarlı davransan
Biraz açık olsan
Yere bassa ayakların
Hadi eyvallah, karizma yap
***
Gözümün içine baksan
Birazcık mert olsan
Bir de kızarmasa yanakların
Hadi eyvallah, karizma yap
***
Karizma yap
Karizma yap
Karizma yap
Yap da görelim bir daha
***
Karizma yap
Karizma yap
Karizma yap
Yap da görelim bir daha
***
Tutarlı davransan
Biraz açık olsan
Yere bassa ayakların
Hadi eyvallah, karizma yap
***
Gözümün içine baksan
Birazcık mert olsan
Bir de kızarmasa yanakların
Hadi eyvallah, karizma yap
-
Nereden öğrendin acaba?
Bu akıllı lafları
Biri söylemeli acilen sana
Yaptığın gafları
***
Herkes kendinden yana
Ben aşkı savunurken
Nasıl güveneyim ben sana
Kalbimi acıtırken
***
Farklı bakıyoruz hayata
Aşk sana göre bir oyun
Öyle değilse, yalansa
Hadi kolaysa ruhunla soyun
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bi' dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bir dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım
***
Nereden öğrendin acaba?
Bu akıllı lafları
Biri söylemeli acilen sana
Yaptığın gafları
***
Herkes kendinden yana ben aşkı savunurken
Ben aşkı savunurken
Nasıl güveneyim ben sana
Kalbimi acıtırken
***
Farklı bakıyoruz hayata
Aşk sana göre bir oyun
Öyle değilse, yalansa
Hadi kolaysa ruhunla soyun
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bir dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bir dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bir dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım
***
Hayal değilsen, gerçeksen
Seninle sonuna kadar varım
Ama sadece küçük bir dalgaysan
Çok iyi sörf yaparım of, çok iyi sörf yaparım
-