Akışına Bırak Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Akışına Bırak
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Bana inan, bana inan
Alevler söndü mü, yakarım gönlümü
Senin için iste her an
Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü
***
Her şeye rağmen
Gelirim iste zaten
Şu kalan aşkımla yenilmezsen
Bütün dünyada bir tek sen
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
***
Bana inan, bana inan
Alevler söndü mü, yakarım gönlümü
Senin için iste her an
Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü
***
Her şeye rağmen
Gelirim iste zaten
Şu kalan aşkımla yenilmezsen
Bütün dünyada bir tek sen
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
***
Her şeye rağmen
Gelirim iste zaten
Şu kalan aşkımla yenilmezsen
Bütün dünyada bir tek sen
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
***
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde ismin yazılı
Seni tek geçerim bu alemde
Gönül hanemde resmin kazılı
-
Kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz
Sana hakkımı helal etmiyorum
Kırdın, incittin tertemiz kalbimi
Asla düzelmez, asla düzelmez
Asla düzelmez, asla düzelmez
***
Hatırla beni şarkılarda
Başın dönerse bu dünyada
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Hatırla beni şarkılarda
Kolay mı sandın aklınca?
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz
Sana hakkımı helal etmiyorum
Kırdın, incittin tertemiz kalbimi
Asla düzelmez, asla düzelmez
Asla düzelmez, asla düzelmez
***
Hatırla beni şarkılarda
Başın dönerse bu dünyada
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Hatırla beni şarkılarda
Kolay mı sandın aklınca?
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Bu gece
***
Anılar benimle yaşıyor
Sanki birbirinden kopuyor
Sevenler bana hesap soruyor
Sanki
***
Hatırla beni şarkılarda
Başın dönerse bu dünyada
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Hatırla beni şarkılarda
Kolay mı sandın aklınca?
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
***
Hatırla beni şarkılarda
Kolay mı sandın aklınca?
Sözüm geçmese de rüyada
Uyutmayacağım seni bu gece
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