Tesir Altında Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Tesir Altında
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Güzel miydin nasıldın, hep hayal meyal
Tek bildiğim, senden sonrası boşluk
Biz de sevdik zamanında sevmesine misal
Bir kez oluyormuş böylesi sarhoşluk
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var tenler kavuşmadan
Ölmem, ölmem
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var bak gör seni almadan
Ölsem, ölmem
***
Güzel miydin nasıldın, hep hayal meyal (Meyal, meyal)
Tek bildiğim, senden sonrası boşluk
Biz de sevdik zamanında sevmesine misal
Bir kez oluyormuş böylesi sarhoşluk
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var tenler kavuşmadan
Ölmem, ölmem
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var bak gör seni almadan
Ölsem, ölmem
***
Tam vazgeçiyorken
Bir ses hep içimden
Dönecek diyorken
Hayalin tuttu elimden
***
Tam vazgeçiyorken
Bir ses hep içimden
Dönecek diyorken (Bak yine)
Aşkın geçti önümden
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var tenler kavuşmadan
Ölmem, ölmem
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var tenler kavuşmadan
Ölmem, ölmem
***
Hiçbir tesir altında kalmadan
Ardından koştum gocunmadan
Ahdım var bak gör seni almadan
Ölsem, ölmem
Ölsem, ölmem