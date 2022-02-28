Mustafa Sandal

Güzel miydin nasıldın, hep hayal meyal Tek bildiğim, senden sonrası boşluk Biz de sevdik zamanında sevmesine misal Bir kez oluyormuş böylesi sarhoşluk *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var tenler kavuşmadan Ölmem, ölmem *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var bak gör seni almadan Ölsem, ölmem *** Güzel miydin nasıldın, hep hayal meyal (Meyal, meyal) Tek bildiğim, senden sonrası boşluk Biz de sevdik zamanında sevmesine misal Bir kez oluyormuş böylesi sarhoşluk *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var tenler kavuşmadan Ölmem, ölmem *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var bak gör seni almadan Ölsem, ölmem *** Tam vazgeçiyorken Bir ses hep içimden Dönecek diyorken Hayalin tuttu elimden *** Tam vazgeçiyorken Bir ses hep içimden Dönecek diyorken (Bak yine) Aşkın geçti önümden *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var tenler kavuşmadan Ölmem, ölmem *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var tenler kavuşmadan Ölmem, ölmem *** Hiçbir tesir altında kalmadan Ardından koştum gocunmadan Ahdım var bak gör seni almadan Ölsem, ölmem Ölsem, ölmem