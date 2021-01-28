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Mustafa Yaşar

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En Çok Dinlenen Mustafa Yaşar Şarkıları

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01

Tekvîr Suresi 15-29 (15. ila 29. ayetler)

Mustafa Yaşar 05:43
02

Duhân Suresi 1-8 (1. ila 8. ayetler)

Mustafa Yaşar 05:19
03

Âl-i İmrân Suresi 16-19 (16. ila 19. ayetler)

Mustafa Yaşar 06:08

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