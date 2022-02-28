Müzeyyen Senar

-
Akşam oldu yine bastı kareler
Gel, gel aman
Gitme yavrum seni de aslan pareler
Delik deşik sînemdeki yareler
Gel, gel aman
Gitme yavrum seni de aslan pareler
Duman çökmüş yâr yolunu seçemem
Gel, gel aman
Ayrılık şerbetini sensiz içemem
Bana yârdan vaz geç derler, geçemem
Gitme yavrum seni de aslan pareler
-
Bu yarınsız mutluluğu
Haklı iken haksızlığı
Kalabalık yalnızlığı
Seninleyken öğrendim ben
***
Bu sabahsız akşamları
Şu vefasız sırdaşlığı
Anlamsız savaşmayı
Seninleyken öğrendim ben
***
Yediremem kendime
Harcamam hiç nefesimi
Sindiremem ki hayini
Siler atarım kül gibi
***
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
***
Bu yarınsız mutluluğu
Haklı iken haksızlığı
Kalabalık yalnızlığı
Seninleyken öğrendim ben
***
Bu sabahsız akşamları
Şu vefasız sırdaşlığı
Anlamsız savaşmayı
Seninleyken öğrendim ben
***
Yediremem kendime
Harcamam hiç nefesimi
Sindiremem ki hayini
Siler atarım kül gibi
***
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
Ağlayamam susarım, yaralıyım ben
Söyleyemem yazarım, kendim ettim ben
***
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
***
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem, söyleyemem, söyleyemem ben
Ağlayamam, ağlayamam, ağlayamam ben
Söyleyemem derdimi kimselere ben
-
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim; yalandı
İstemiyorum artık; palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun
Benim aklım başımda değil
Sana söylediklerime kafana takma ne olursun
Onlar ipe sapa gelir şeyler değil
***
Seni sevmiyorum dedim; yalandı
İstemiyorum artık; palavra
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
***
Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma
Beni böyle çaresiz
Beni böle derbeder
Beni böyle ortalarda bırakma
-
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Herkes ayrıl diyor, canımı sıkıyor
Neler çektiğimi bir Allah biliyor
Ayrıl demek kolay ya sonra çilesi
Bu hayat benim mi yoksa ellerin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Söyle aşkı denedin mi?
Şöyle bir yenildin mi?
Yenilmezsen aşk olmaz
Bari meşki denedin mi?
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Aşk kolay mı bu devirde?
Herkes kendi derdinde
Kıymet bilen yok, yitiren çok
Ne mutlu sevene
***
Valla kime ne
Hatta kime ne
Valla kime ne
Hatta kime ne
***
Valla kime ne
-
Bile bile sen bir kahkaha
Bense latife olamadık, yine
***
Gece güneşim, düşünmeden söndün
Kalbimi serinlettin
Bu defa boyun eğdim
***
Hangi güvercin atlamış çatıdan?
Ya da hangi balık denize?
Hesap yapıp akıllıca
***
Bile bile sen bir kahraman
Ben bir hikaye
Sessiz film gibi, çaresiz sustum
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal diyarlara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bile bile sen bir günahkar
Bense bir günah olamadık, yine
***
Kalan ateşim, düşünmeden söndün
Kalbimi serinlettin
Bu defa boyun eğdim
***
Hangi güvercin atlamış çatıdan?
Ya da hangi balık denize?
Hesap yapıp akıllıca
***
Bile bile sen bir kahraman
Ben bir hikaye
Sessiz film gibi, çaresiz sustum
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum
Masal dünyalara göç edip yeniliyorum
Her gözyaşı sana, her hatıra bana
İnanamıyorum sensiz kaldım, yine
***
Bile bile sen bir günahkar
Bense bir günah olamadık, yine
-
Yapamazdık, yapamazdık
Bizde öyle yürek yoktu
Daha doğrusu başka yürekleri
İncitmekten akıl korktu
***
Korktuk evet cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yeryüzünde bir noktayken
Büyüttük aciz ihtirasları
Yaralandık, paralandık
Kurallara kurban ettik tüm aşkları
***
Korktuk çünkü cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yapamazdık, yapamazdık
Bizde öyle yürek yoktu
Daha doğrusu başka yürekleri
İncitmekten akıl korktu
***
Korktuk evet cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
***
Yeryüzünde bir noktayken
Büyüttük aciz ihtirasları
Yaralandık, paralandık
Kurallara kurban ettik tüm aşkları
***
Korktuk çünkü cezalanmaktan
Ki vazgeçtik sevdalanmaktan
Bize düştü eksik hayatlar
Ki farklıydık sözde yalan
-
Elveda meyhaneci artık
Kalamıyorum
***
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
Elveda meyhaneci artık
Kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
**
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim
Bir garip seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim
Sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim
Bir garip seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım bu nasıl şey
Sarhoş olamıyorum
-
Gülümseyin, yarın dünden güzel olacak söz
Üzülmeyin sevenler ilaç olacak söz
Bebek doğar insan sevinir
Güneş doğar çiçek sevinir
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer
Hüzünlenin ağlamak güzel
Sessizliğini yen paylaşmak güzel
***
Ooh, ooh, ooh
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer
Sen gül geç sev yeter
Kadere inat sen hep gül yeter
Üzülmeyin kara gün geçer
Bembeyaz günler hep bizi bekler
***
Gülümseyin, yarın bundan güzel olacak söz
Üzülmeyin, sevenler ilaç olacak
Bebek doğar insan sevinir
Güneş doğar çiçek sevinir
***
Zaman her şeyi çözer
Küskünlük biter
Bitmezse eğer sen gül geç sev yeter
Kadere inat hep gül sen yeter
Üzülmeyin kara gün geçer
Bembeyaz dünler hep bizi bekler
Gül
-
Anılar iç çekiyor
Vicdansız zamana
Yaralar iç kavuruyor
Dermansız acılarla
***
Karalar aklanıyor
Su gibi temizleniyor
Dünyada senin gibi
Melek yok, gönlüm biliyor
***
Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla
Boşuna bu çaba boşluğunda
Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler
Boşuna bu kaza, bu elveda
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
***
Anılar iç çekiyor
Vicdansız zamana
Yaralar iç kavuruyor
Dermansız acılarla
***
Karalar aklanıyor
Su gibi temizleniyor
Dünyada senin gibi
Melek yok, gönlüm biliyor
***
Yalandan kağıt gemi boğuşuyor dalgalarla
Boşuna bu çaba boşluğunda
Yalandan çocuk gibi kan ağlıyor çareler
Boşuna bu kaza, bu elveda
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kanadı yaralım, canımı alanım
Beni yerden yere vur ama gitme, yanarım
Yaramı saranım, günümü yazanım
Tadım olmazsa eğer yaşayamam, kaçarım
***
Kalmam kiracı bu dünyada
Sebebim yoksa
Gülenim çoksa
Sevenim yoksa
-
Sarılıp yılana ölümüne sevdim hesapsız
Ah güzel Allah'ım
Yine bana mevsim çiçeksiz
***
Bu defa sarsıntı çok
Ayaklanmıyor içimdeki son halk
Sen gül yine
Boş ver boş ver boş ver
Şşşt susma susma şşt şşt susma susma
Susma sustukça kimse seni duyamaz
***
Susma duyamaz susma susma susma susma
Susma susma sus sus