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7/24 Dinle Ex Aşkım

Ex Aşkım Şarkı Sözleri

Müzeyyen Senar Ex Aşkım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Ex Aşkım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ex Aşkım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar

Ex Aşkım

  • Akşam Oldu Yine Bastı

  • Ağlayamam

  • Ellerimde Çiçekler

  • Kime Ne

  • Pamuk

  • Eksik Hayatlar

  • Elveda Meyhaneci

  • Gül

  • Kalmam Kıracı

  • Susma

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