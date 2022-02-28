Müzeyyen Senar

Alişimin kaşları kare aman Sen açtın sineme yare Bulamadım derdime çare aman Görmedim hiç ah civan Alişimi Tuna boyunda Evleri var hane hane aman Benleri var tane tane Saramadım kane kane aman Görmedim hiç ah civan Alişimi Tuna boyunda Evleri var yolbaşında aman Benleri var sol kaşında Saramadım genç yaşında aman Görmedim hiç ah civan Alişimi Tuna boyunda Alişimin yatır yol başında aman Benleri var sol kaşında Yazık oldu genç yaşında aman Görmedin hiç ah civan Alişimi Tuna boyunda

Sor bana her şey nasıl yolunda farkına varmışsındır sonunda acıyı yendi kalbim; içinde aşk yok, gözümde yaş yok hem özlüyorum, hem sitemim hep sana *** Zaman ilaç sanıp bekledim boş yere yaraları sararım sanıp ellere ağlamışsın haberi geldi kaç kere gitme dedim sana, gitme dedim sana *** İçini dök dedim hiç oralı olmadın düşün biraz bakalım niye seni yormadım ben hep senindim ama sen benim olmadın yapma dedim sana, yapma dedim sana