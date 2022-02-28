Mavi Şarkı Sözleri
Müzeyyen Senar Mavi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Mavi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Alişimin kaşları kare aman
Sen açtın sineme yare
Bulamadım derdime çare aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var hane hane aman
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Evleri var yolbaşında aman
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşında aman
Görmedim hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
Alişimin yatır yol başında aman
Benleri var sol kaşında
Yazık oldu genç yaşında aman
Görmedin hiç ah civan
Alişimi Tuna boyunda
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Sor bana her şey nasıl yolunda
farkına varmışsındır sonunda
acıyı yendi kalbim; içinde aşk yok, gözümde yaş yok
hem özlüyorum, hem sitemim hep sana
***
Zaman ilaç sanıp bekledim boş yere
yaraları sararım sanıp ellere
ağlamışsın haberi geldi kaç kere
gitme dedim sana, gitme dedim sana
***
İçini dök dedim hiç oralı olmadın
düşün biraz bakalım niye seni yormadım
ben hep senindim ama sen benim olmadın
yapma dedim sana, yapma dedim sana
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