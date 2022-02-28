Müzeyyen Senar

Kahrettim Şarkı Sözleri
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Ben seni unutmak için sevmedim
Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim
Bekledim sabah akşam yollarını
Ölmek istedim,bir türlü ölmedim
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Aşk bu mu,sevda bu mu,hayat bu mu
Kalp acı,dünya hüzün,göz yaş dolu
Şimdi sen kimbilir nerelerdesin
Gelir gecelerden koşarak sesin
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Bana en acı haber kiminlesin
Adını içimden hala silmedim
Aşk bu mu,sevda bu mu,hayat bu mu
Kalp acı,dünya hüzün,göz yaş dolu
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Bugün çok üzgünüm
Seni kaybettim gibi
Sırtımda bi' bıçak ve elin
Öyle kaydettim gibi
***
Yanıp da sönmeyen, bir alev bu öldürmeyen
Ama ne yazık, süründürür
Varıp da dönmeyen bi' yolun altındaki heves
Ne yazık, böyle kurur
***
Artık "Yapma, yapma!" demem
Bu sözlerim kanar benim
Söylenmedi hiçbir zaman
Seviyorduk, hayal değil
***
Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım
Yollar bana yarar değil
Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa
Yalan değil
***
Artık "Yapma, yapma!" demem
Bu sözlerim kanar benim
Söylenmedi hiçbir zaman
Seviyorduk, hayal değil
***
Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım
Yollar bana yarar değil
Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa
Yalan değil
***
Yalan
Yalan
***
Ağlıyorum, aldandı tüm yaldızlarım
Ağarmayan kara benim
Anlıyorum, harcın değil bu aşk ama
Sağalmıyor yaram benim