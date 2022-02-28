Müzeyyen Senar

Ben seni unutmak için sevmedim Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim Bekledim sabah akşam yollarını Ölmek istedim,bir türlü ölmedim ** Aşk bu mu,sevda bu mu,hayat bu mu Kalp acı,dünya hüzün,göz yaş dolu Şimdi sen kimbilir nerelerdesin Gelir gecelerden koşarak sesin ** Bana en acı haber kiminlesin Adını içimden hala silmedim Aşk bu mu,sevda bu mu,hayat bu mu Kalp acı,dünya hüzün,göz yaş dolu

Bugün çok üzgünüm Seni kaybettim gibi Sırtımda bi' bıçak ve elin Öyle kaydettim gibi *** Yanıp da sönmeyen, bir alev bu öldürmeyen Ama ne yazık, süründürür Varıp da dönmeyen bi' yolun altındaki heves Ne yazık, böyle kurur *** Artık "Yapma, yapma!" demem Bu sözlerim kanar benim Söylenmedi hiçbir zaman Seviyorduk, hayal değil *** Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım Yollar bana yarar değil Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa Yalan değil *** Artık "Yapma, yapma!" demem Bu sözlerim kanar benim Söylenmedi hiçbir zaman Seviyorduk, hayal değil *** Yandı canım, avlandı tüm hayvanlarım Yollar bana yarar değil Saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa Yalan değil *** Yalan Yalan *** Ağlıyorum, aldandı tüm yaldızlarım Ağarmayan kara benim Anlıyorum, harcın değil bu aşk ama Sağalmıyor yaram benim