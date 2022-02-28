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7/24 Dinle Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Şarkı Sözleri

Müzeyyen Senar Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar

Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

  • Benim Yarim Gelişinden Bellidir

  • B Planı

  • Helal Etmiyorum

  • Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

  • Veda Filmi

  • Aşk Celladı

  • Mutlumusun Güzelim

  • Konuşmayacağım

  • Aşık Olmaya Yemin Ediyorum

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