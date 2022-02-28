Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Şarkı Sözleri
Müzeyyen Senar Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müzeyyen Senar
Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
-
Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
İbrişim kuşaklı ince bellidir
İnce bellerini sar dedi bana
**
Gel gel aman gelişine
Gül gül aman gülüşüne
Hayran(Kurban) olayım
**
Mestinede deli gönül mestine
Aşık olan gül gönderir dostuna
İpek mendilini attı üstüme
Ağlarsan sevdiğim sil dedi bana
**
Gel gel aman gelişine
Gel gel aman gülüşüne kurban olayım
-
Kendime geldim geleli bu evde duramıyorum
Her hali bende saklı kimseye diyemiyorum
Bazen hatırlayıp geceleri gündüze bağlıyorum
Ne kadar hatalıymışım yeni anlıyorum
***
Acaba her şeyi göze alıpta arasam mı
Ya geri çevirse yıkılmaz mıyım
Korkunun ecele faydası yok
Böylede yaşayamam ki
***
Herhalde sesimi duyunca kapatır telefonu yüzüme
Bi b planı yaparım o zaman bende kendime
Bi yerde bulurum o aşkı gönlüm
Yeter ki sen üzülme
-
hani hayatının üstüne kurmuştun
unuttun mu
kaç zaman peşinden koşmuştum
yalan nedir bilmeyen dudakların şimdi
gerçeği söylemekten korkuyor sanki
***
kim derdiki yüreğin benden kopupta başkasına gidecek
dur diyecek gücüm olsa bile nefretim buna karşı gelecek
***
yaşantımın geri kakalanında yerin olmadığını düşünüyorum
o halde bu kötü gidişata bende dur diyorum
için kanar mı canın yanar mı bunuda bilmiyorum
birazcık hakkım varsa helal etmiyorum
***
yaşantımın geri kakalanında yerin olmadığını düşünüyorum
o halde bu kötü gidişata bende dur diyorum
için kanar mı canın yanar mı bunuda bilmiyorum
birazcık hakkım varsa helal etmiyorum
-
-
-
-
-
-