×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Müzeyyen Senar
Benzemez Kimse Sana
Benzemez Kimse Sana
121 Parça | 06:22:56
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Benzemez Kimse Sana
Müzeyyen Senar
03:38
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
02
Fikrimin İnce Gülü
Müzeyyen Senar
03:02
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Vardar Ovası
Müzeyyen Senar
03:05
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
04
Sigaramın Dumanı
Müzeyyen Senar
02:18
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
05
Şarkılar Seni Söyler
Müzeyyen Senar
05:29
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Şarkılar Seni Söyler (assolsit)
Müzeyyen Senar
05:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Şu Dalmadan Geçtin mi
Müzeyyen Senar
02:44
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Sarı Kurdelam Sarı
Müzeyyen Senar
02:51
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
09
Şahane Gözler
Müzeyyen Senar
02:56
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git