Müzeyyen Senar

Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin