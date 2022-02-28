Müzeyyen Senar

Cana Rakıbı Handan Eder Cânâ rakîbi handân edersin Ben bî-nevâyı giryân edersin Bîgânelerle ünsiyet etme Bana cihanı zindân edersin

Ara Beni Lütfen Belki haberin yok, her şeyi duydum Belki yüzün yok, perişan oldun Belki de şarjın bitti ya da biz bittik Ara beni lütfen *** Sesini duymalıyım masal anlatsan da Hikayen ödülleri toparlasa da Seni çok sevmiş olsam da unut beni lütfen Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Bil ki sebebim çok, beni kaybettin Artık duvarlarım cebimde değil Seni çok sevmiş olsamda unut beni lütfen Sana çok kızmış olsamda ara beni lütfen *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı?

Baş Harfi Ben Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum Gün birden beri kaç kere vuruluyorum *** Birdenbire Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün biri kırılır çok Adı lazım değil baş harfi ben *** Festival gibisin katılmak istiyorum Önlerden yer kapıp Gözünü kalbime bekliyorum Asaletinin bedeli Çok kölen var belli biri Hem biraz deli azdan çok da serseri Adı lazım değil baş harfi ben *** Birdenbire Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Adı lazım değil baş harfi ben *** Birdenbire Hayatının tümü oldun *** Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben

Rüzgar Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin

Yüzsüz Yürek Kalmışım kendi kendime ben harabe Aklım başıma geldi bir daha tövbe En çok üzüldüğüm konu gözünden düştüm Sana rezil olmak inan bitirdi beni *** Görmezlikten gelince çok üzdün beni Yabancı bir adam hissettim kendimi Sanki o ben değildim seninle ağlayan Seninle sevişip aşka doyan *** Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna Anlat içinden geçenleri Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerde bende o yüzsüz yürek Bizde varsa yoksa gururdan yelek *** Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna Anlat içinden geçenleri Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerde bende o yüzsüz yürek Bizde varsa yoksa gururdan yelek *** Kalmışım kendi kendime ben harabe Aklım başıma geldi bir daha tövbe En çok üzüldüğüm konu gözünden düştüm Sana rezil olmak inan bitirdi beni *** Görmezlikten gelince çok üzdün beni Yabancı bir adam hissettim kendimi Sanki o ben değildim seninle ağlayan Seninle sevişip aşka doyan *** Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna Anlat içinden geçenleri Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerde bende o yüzsüz yürek Bizde varsa yoksa gururdan yelek *** Bazen şeytan diyor ki git yanaş şuna Anlat içinden geçenleri Tut yüreğinden sıkıca ak hayatına Ama nerde bende o yüzsüz yürek Bizde varsa yoksa gururdan yelek *** Ama nerde bende o yüzsüz yürek Bizde varsa yoksa gururdan yelek