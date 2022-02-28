Müzeyyen Senar

-
Ne olursun güzelim sevsen beni
Yâr diyerek sinene sarsan beni
Bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni
**
Dalgalandım da duruldum
Koştum ardından yoruldum
Binlerce güzel gördüm de
En son sana vuruldum
**
Yaktın yıktın kül ettin erittin beni
Mecnuna döndürdün mahvettin beni
Aşık gibi sevmezsen,kardeş gibi sev beni
**
Dalgalandım da duruldum
Koştum ardından yoruldum
Binlerce güzel gördüm de
En son sana vuruldum
-
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Ben seni ölesiye sevdim inan
Sana uzak olmaya katlanamam
Sevgime ruhuma kim karışır
Ben seversem saklayamam
***
Çık güzelim çık ortaya çık
Aşktan saklanmak ne demek
Mutluluğun formülü çok açık
Bir sen bir ben bir de bebek
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Sustum içime atar gibi
Sensiz seninle yatar gibi
Olmaz olanı yaşar gibi
Aşkı hayellere sığdıramam
***
Ben seni ölesiye sevdim inan
Sana uzak olmaya katlanamam
Sevgime ruhuma kim karışır
Ben seversem saklayamam
***
Çık güzelim çık ortaya çık
Aşktan saklanmak ne demek
Mutluluğun formülü çok açık
Bir sen bir ben bir de bebek
-
Gün gelecek anlayacaksın
Mutluluklar rüyada
Hep güvenip, hep seviyorsan
İşin zor bu dünyada
***
Kaçıp giden kurtulur olmuş
Ne olacak halimiz
Sayenizde sevemez olduk
Taş kesildi kalbimiz
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Gün gelecek anlayacaksın
Mutluluklar rüyada
Hep güvenip, hep seviyorsan
İşin zor bu dünyada
***
Kaçıp giden kurtulur olmuş
Ne olacak halimiz
Sayenizde sevemez olduk
Taş kesildi kalbimiz
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara, geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Kim demiş
Aşklara inanan mı var
Geceler kara geceler kara
Sevmişiz
Bundan güzel yalan mı var
Geceler kara
Hazır inkara
***
Geceler kara
Geceler kara
Hazır inkara
-
Kıyamadım uyandırmaya
Giderken sen üzülme diye
Yapamam gidemem bilirsin
Bakarsam gözlerine
***
Kaç defa denedik saymadım
Kaç defa sözümü tutmadım
Zor gelir dayanmak biliyorum
Bu defa gidiyorum
***
Her defasında kapıdan döndüm
Sen sevindin ben bin defa öldüm
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Her defasında kapıdan döndüm
Sen sevindin ben bin defa öldüm
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
***
Sen mutlu olasın diye
Ben acılar mı çekeyim
Sakın uyanma ne olur
Bu defa vazgeçmeyeceğim
-
Yalvarıp suçlu gibi
Seni inandırmaya niyetim yok
Sakın ağlamamı bekleme
***
Sen kendine aşk mı
Köle mi arıyorsun?
Beni sayma, yeni düşler kur kendine
***
Yüzüme bak, çocuk değilim ben
Ya çıkar at beni yüreğinden
Ya da sarıl bana delilenme, sev
***
Boşa geçen onca güne hayret
Ya bitir burada ya devam et
Ama yeter artık soru sorma, sus
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Yalvarıp suçlu gibi
Seni inandırmaya niyetim yok
Sakın ağlamamı bekleme
***
Sen kendine aşk mı
Köle mi arıyorsun?
Beni sayma, yeni düşler kur kendine
***
Yüzüme bak, çocuk değilim ben
Ya çıkar at beni yüreğinden
Ya da sarıl bana delilenme, sev
***
Boşa geçen onca güne hayret
Ya bitir burada ya devam et
Ama yeter artık soru sorma, sus
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
***
Bana güvenmeyi, inanmayı öğren
Bozsam niyetimi ruhun duymaz
Seni sevmesem, heyecan istesem
Haberin, haberin, haberin olmaz
-
Alamazlar seni benden
Bilirler nasıl deliyim ben
Sanma sen olmayınca yaşarım ben
***
Sensin yüreğimin özü
Sensin gecesi gündüzü
Yoksan hayat derin sızı
Geri kalan yalan
***
Çile desen çekerim inan üzülmem
Dert desen çekerim
Araya yolları koyma
Dayanamam şekerim
-
Hadi beni inandır
Hadi beni utandır
Bendeki aşk üflesen dalgalanır
***
Ben sevgiye doyumsuz
Sen o kadar sorumsuz
Hüsran mı olacak hep sonumuz?
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Hadi beni inandır
Hadi beni utandır
Bendeki aşk üflesen dalgalanır
***
Ben sevgiye doyumsuz
Sen o kadar sorumsuz
Hüsran mı olacak hep sonumuz?
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
***
Vurmuşum artık dibine aşkın
Başroldekiler hep mi şaşkın?
Ben de öyle miydim? İnanamadım
-
Sen gitme bana kal
Yokluğunda buralar
Boş kalan sokaklara benzer
Her yer hep taş duvar
***
Ya ümit ver de senin olayım
Ya izin ver sende kaybolayım
Savrulursam karanlığında
Bir ışık yak yönümü bulayım
***
Her günümde gecemde
Yerin yanımdır benim
Sen canımsın sen gücüm
Sen efendim
-
Dayanmaya gücüm kalmadı
Gidenler geri dönmedi
Sevgiden başka her şey yolunda
***
Kalbim eskisi gibi atmıyor
Kimseye dönüp bakmıyor
Baksa da hayal kırıklığı sonunda
***
Boş ver, daha düşünme
Hayat kör bir tuzak
Eğlen bize bu yol yakın
Aşk çok uzak
***
Boş ver, daha düşünme
Hayat kör bir tuzak
Dans et bize bu yol yakın
Aşk çok uzak
-
Düşer birer birer
Yanağından süzülen yaşlar inan silemezsin
Öyle bir vakit ki o
Şarkılar acı verir kaçsan uzağa gidemezsin
***
Çocuk yüzünde hüzün
Korkar titrer de sesin
Ama aşkın gururu devleşir de
Pişmanım affet diyemezsin
***
Adı bile kötüdür ayrılığın
İyi düşün dönüşün olmayacak
Sonu meçhul olur hep ayrılanın
Yine de bil ki yerin dolmayacak
-
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar değil ki
Affetmek olay
***
Suç benim, ben cezamı çekerim
Bir hata ettim, özür dilerim
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine
***
Son arzum olsun, inat etme
Bak bi' son kez gözlerime
Bi' yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine