Müzeyyen Senar

Değirmene Un Yolladım Değirmene un yolladım, değirmene un yolladım Nişanlımı dün yolladım, nişanlımı dün yolladım Ben yâd ele un yolladım, ben yâd ele un yolladım Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere ** Açık sana yol Mehmet'im, açık sana yol Mehmet'im Aman çavuş ol Mehmet'im, aman çavuş ol Mehmet'im Gel gönlüme dol Mehmet'im, gel gönlüme dol Mehmet'im Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere

Günah Değil Mi Bana? Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Çok karanlık geçti, yoksun Gözyaşına ihtiyacım var, benimki tükendi Paylaşacaktık her şeyi, yalancı *** Acım tükenmek bilmiyor Gücüm dayanmaya yetmiyor Sevgi ufkumu göz görmüyor *** Çılgınsın sen harcıyorsun, harcıyorsun Bal gibi biliyorsun Sevmiyorsun çünkü sen bencilsin *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma *** Bu kadehlerin içinde balık olmak değil seni sevmekten anladığım Yanımda isterim seni, yalancı

Hiç Bana Sordun Mu Sebepsiz çekip gittin Anlayamadım ki ben seni Hata bende biliyorum Söyleyemedim ki hislerimi *** Biliyorum artık geç Ama haykırıyorum gerçeği Ben sensiz sevgisiz Ben sensiz kimsesiz *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Ele güne inanıp da Resmimizi karalara boyadın yar Bakakaldım beni bir tokatla Alabora ettin yar *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Buna hakkın yok Hakkın yok Hakkın yok

Kandırdım Peşinden az koşmadım ki Hakedeni görür Allah Mutluluk yakın, yarından yakın *** Peşinden az koşmadım ki Ele güne rezil oldum Az çeneler sarfetmedim ki Hak edeni görür Allah *** Peşinden az koşmadım ki Ele güne rezil oldum Az çeneler sarfetmedim ki Hakedeni görür Allah Mutluluk yakın yarından yakın *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla Sevgiye çeyrek var *** Gün benim günüm, beni tutmayın Yeni güne sevenim var İçim içimden taşar oldu Hatunumu buldum ben *** Gün benim günüm beni tutmayın Yeni güne sevenim var İçim içimden taşar oldu Hatunumu buldum ben Mutluluk yakın yarından yakın *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla Sevgiye çeyrek var *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım nazlı yâri Sonunda çılgın sözlerle Kandırdım Sonunda güzel gözlümü oyunlarla *** Kandırdım