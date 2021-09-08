Müzeyyen Senar

Cumhuriyet’in Divası olarak adlandırılan Müzeyyen Senar 1918 yılında Bursa’da doğdu. Bir rivayete göre Zeliha Eren adıyla doğan Müzeyyen Senar ailesine evlatlık olarak verilmiştir. Müzeyyen Senar, müzik eğitimine Anadolu Musiki Cemiyeti’nde kemençe üstadı olarak nam salmış Kemal Niyazi Seyhun Bey ile başladı. Güzel sesli bu kız çocuğunun ünü yayıldıkça onu eğitmek isteyen müzisyenler de çoğaldı. Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar gibi dönemin en önemli müzik insanları da ona dersler verdi. Müzeyyen Senar bu dersler doğrultusunda zamanın en sevilen şarkılarını okumaya başladı zaman ilerledikçe de kendi bestelerini yaptı. İstanbul Radyosu’nda Perşembe günleri program yapmasıyla ismini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Müzeyyen Senar’ı bu programla keşfedenlerden birisi de İstanbul’un en önemli müzikhollerinin sahibi İbrahim Dervişzade’ydi. Gazinosunun 1933 yılının yaz sezonuna Müzisyen Senar’ı da dahil etti. Böylece Müzeyyen Senar’ın ünü daha da arttı. 1938 yılında Ankara Radyosu’nun kuruluşuna katıldı ve 1941 yılına kadar radyo aracılığıyla dinleyicileri ile buluşmaya devam etti. Türkiye’nin ünlü gazinolarında yaptığı başarılı sahne performanslarıyla ve ürettiği kaliteli plak çalışmalarıyla Türk müziğine yeni bir soluk getirdi. Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk’ün de ilgisini çekti. Müzeyyen Senar birçok kez Atatürk’ün huzurunda ve özel meclislerinde şarkı söyledi. Müzeyyen Senar, son sahne konserini 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu’nda verdi. Bu konserden sonra yalnızca ender anlarda ya da müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi. 1998 yılında Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel albümü çıkartıldı. Bu albümde Sezen Aksu’dan Nilüfer’e, Ajda Pekkan’dan Tarkan’a birçok isim katkı sundu. Aynı yıl Müzeyyen Senar devlet sanarçısı seçildi. 26 Eylül 2006 tarihinde İzmir’deki evinde fenalaşan sanatçı. 2007 yılının Nisan ayına kadar İstanbul Darüşşafaka’da tedavi gördü. 30 Ekim 2009 tarihinde öğrencisi Bülent Ersoy tarafından anısına Müzeyyen Senar’ın sanat yaşamını anlatan fotoğrafların yer aldığı Cumhuriyetin Divası: Müzeyyen Senar sergisi açıldı. 8 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında Türk müziğini bir üst noktaya taşıyan onlarca plak ve yüzlerce şarkı bıraktı.