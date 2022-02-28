Müzeyyen Senar

Elbet bir gün buluşacağız Bu böyle yarım kalmayacak İkimizin de saçları ak Öyle durup bakışacağız ** Belki bir deniz kenarında El ele maziyi konuşacağız Benim içimde yanan ateş var Sevgilim ne zaman buluşacağız ** Belki bir gemi güvertesinde Sen beni unutmuş için kupkuru Benim gönlümde hâlâ o arzu Sevgilim ne zaman buluşacağız