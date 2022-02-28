Müzeyyen Senar

Feraye'dir gızımın adı, Feraye'dir Yar yandım aman esmer yarimden Aman da aman Feraye ** Feraye'dir gızımın adı, Feraye'dir Yar yandım aman esmer yarimden Haydi rina Feraye ** Hop tirinina ninanay Ninanay ninaninini Yandım aman Feraye ** Hop tirinina ninanay Ninanay ninanaynom Yandım aman Feraye ** Türkmen de gızı Katarlamış mayayı Yar yandım aman esmer de yarimden Aman da aman mayayı ** Türkmen de gızı Katarlamış mayayı Yar yandım aman esmer de yarimden Haydi rina Feraye ** Hop tirinina ninanay Ninanay ninaninini Yandım aman Feraye ** Hop tirinina ninanay Ninanay ninanaynom Aman anam aman Feraye

Hayranım Sana, Yüzyıllar Öncesinden Ayarın Yok Teker Teker Düştün Gözümden Hayranım Sana, Nasıl Bu Hale Geldik Bilmem Zamanım Yok Geçer Geçer Henüz Tenin Bana Sen Ilk Günden.. *** Seni Görmeden Önce, Yüzyıllar Önce Bu Aşk Hayata Geçmeden.. Bir Şeyler Eksilince, Olmuyor Ki Böyle Durup Görüp, Düşünmeden *** Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin *** Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin