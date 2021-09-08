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7/24 Dinle Müzeyyen Senar Fikrimin İnce Gülü
Fikrimin İnce Gülü

Fikrimin İnce Gülü

121 Parça | 06:22:56

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fikrimin İnce Gülü

Müzeyyen Senar 03:02
02

Benzemez Kimse Sana

Müzeyyen Senar 03:38
03

Vardar Ovası

Müzeyyen Senar 03:05
04

Sigaramın Dumanı

Müzeyyen Senar 02:18
05

Şarkılar Seni Söyler

Müzeyyen Senar 05:29
06

Şarkılar Seni Söyler (assolsit)

Müzeyyen Senar 05:34
07

Şu Dalmadan Geçtin mi

Müzeyyen Senar 02:44
08

Sarı Kurdelam Sarı

Müzeyyen Senar 02:51
09

Şahane Gözler

Müzeyyen Senar 02:56

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