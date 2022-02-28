Müzeyyen Senar

Fikrimin İnce Gülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Gördüğüm günden beri Olmuşun inan deli O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Ateşli dudakların Gamzeli yanakların O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Ellerin ellerimde Leblerin leblerimde O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni

Bambaşka Bana kalan bir yerde sensiz düşlerim nerde Konuşulan her şey boş herkes farklı dillerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka *** Belki bir gün bir yerde karşı karşıya hem de Yüzüme dokun ne hoş ilk gün ki sevinç nerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka