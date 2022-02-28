Bambaşka Şarkı Sözleri
Müzeyyen Senar Bambaşka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Bambaşka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bambaşka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
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Gördüğüm günden beri
Olmuşun inan deli
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
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Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
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Ellerin ellerimde
Leblerin leblerimde
O gün ki gördüm seni
yaktın ah yaktın beni
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Bana kalan bir yerde sensiz düşlerim nerde
Konuşulan her şey boş herkes farklı dillerde
Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya
Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra
***
Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça
Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka
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Belki bir gün bir yerde karşı karşıya hem de
Yüzüme dokun ne hoş ilk gün ki sevinç nerde
Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya
Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra
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Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça
Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka
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Kaybedecek zamanımız yok sevgilim
Bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor
Bırak bizi kendi halimize
Aşka borçlu kalmayalım
***
Ayrılığın esiri olmak yerine
Her saat her dakika göz göze yan yana kalalım
Benim senden başka kimim var ki
Yalancı rüyalara kanmayalım
***
Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldığında
Bana son sözün ne diye merak ediyorum
Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında
Cennetin kapılarında bekliyorum
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Sen beni gülümseten bir meleksin
Hayat bağlı kalmama tek sebepsin
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Kaybedecek zamanımız yok sevgilim!!
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