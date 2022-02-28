Maya Şarkı Sözleri
Müzeyyen Senar Maya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müzeyyen Senar Maya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geçti sevdalarla ömrüm
İhtiyar oldum bugün
Ak pak olmuş saçlarınla
**
Bi karar oldum bugün
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Bir muhabbet neşesiyle
Bi karar oldum bugün
Ben huzurunda yer öptüm
Tacidar oldum bugün
-
Sana öyle dargınım ki
Hisler içimde karışıyor
Kendimi bile beğenmiyorum
Şeytanım şuurumla savaşıyor
***
Hissediyorsan, sen de bi' dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
***
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
***
Seviyorsun sevmiyorsun
Sevdalık bunun neresinde?
Kantar hep kendinden mi yana?
Har vurup harman savurduğun halde
***
Hissediyorsan, sen de bi dökül o zaman
Evimden yurdumdan mı kovucan?
Akmıyorsa, benden bu kadar o zaman
Elinle koysan da bulunmam
***
A canım ben de beşerim bak
Sazımın telleri toprak
Beni baştan bi çıkarırsan
Nasıl yandık haberin yok
***
Geldim üryan, yangın her yan
Kırıldı aynam, görecek mi?
Aşk ile terli bu hayvan
Desturla öğrenecek mi?
-
Boyalı da saçların ruhuma dolanırken tel tel
Boğuluyorum ama yok ilacı bunun tez gel
Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül
Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm
Her müphem bir fırtına olur, kalır izi
***
Göremedin gözyaşımı
Silemedin gömleğine
Ya bu sitemi kollarına al
Yanayım ya ben derdime
***
Getiremedin, doyuramadın
Bitiremedim aman
Ver bu canı şerefinle
Vurdum ama öldüremedim
***
Cigarası da tüter canım acısından yorgun
Kendi dalına düşman bu çiçeği nasıl sevsin
Kollarında kördüğümler çözülmez mi gönül
Ağrısında durur cevabı ama bakmıyor iki gözüm
Mağlumuydun arandıkça kaybeder izin
***
Göremedin gözyaşımı
Silemedin gömleğine
Ya bu sitemi kollarına al
Yanayım ya ben derdime
***
Getiremedin, doyuramadın
Bitiremedim aman
Ver bu canı şerefinle
Vurdum ama öldüremedim
-
Mendilimde kırmızım var
Ağladım da görmedin mi
Yangın oldum yandım ben yar
Su getirdin, sönmedim mi
***
Sayılı günler geçer ah
Başa gelmiş dert çekilsin
Yazı kalır söz uçar ah
Sinemde bir ağıt yakılsın
***
Geri ver, geri ver bana düşümü
Yakıyor gerçeğim be aman
Görmeyince bu göz katlanır mı gönül
Görelim yeniden, yeniden
***
Mendilimde pare sümbül
Küstü can, ağladı bülbül
Kim dayansın yardan ayrı
Bülbülün çaresi güldür
***
Sayılı günler geçer ah
Başa gelmiş dert çekilsin
Yazı kalır söz uçar ah
Sinemde bir ağıt yakılsın
***
Geri ver, geri ver bana düşümü
Yakıyor gerçeğim be aman
Görmeyince bu göz katlanır mı gönül
Görelim yeniden, yeniden
-
Öyle bir taht yaptım ki sana
Kimsenin gücü yok yerin' almaya
Kor denizden o gül dudağın
Söyle şimdi kimden yana
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Kuş uçmaz kervan geçmez kerbela
Sana kolay gitmek, kalmak güç bela
Yırtıldık kağıt gibi ortadan
Satırlar sende ben beyaz boşlukta
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
***
Gönlün var mı bende sarmaşık
Yol mu karmaşık
Her neyse
Alıştık belki, aşk bu sırnaşık
Öldür dersin Ölmez de
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