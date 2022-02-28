Müzeyyen Senar

Habugah-ı Yare Girdim Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Bir perişân hâlini gördüm, unuttum hâlimi Sâkiten icrâ ederken dîde eşk-i âlimi Leblerinde, sînesinde gizlenen âmâlimi Leblerimle topladım tebrik edin ikbâlimi

Topsuz Tüfeksiz Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz *** Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz

Vicdanın Affetsin Gitme Beni, Üzme Biraz Olsun Hatırım Yok Mu Bitme, Duyma, Beni Duyma Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle *** Yalvarıp Aşkını Dilenmek Ağlamamak için Direnmek Senin Yüzünden Üzülmek Sana Elveda Demek Var Mı? *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme

Yaş Hikayesi Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın. *** Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın.