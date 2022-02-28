Müzeyyen Senar

Mani Oluyor Utancım halimi anlatmaya mani oluyor. Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım. Mahvoldu rahatım, uykularım beni tek etti. Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım.

Ben Bilmem Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun, Yadırganacağı belliydi o tenin çocuğum, Aldandığın rengarenk kokusu onun… *** Evet akıl hesap yaparmış, Kader de gülermiş ya, Nasıl güldüysem orada kader olarak, İşte ben karşınızda… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel… *** Ben bilmem, ben bilmem, Oyun oynama hiç istemem, Aklını almayı da istememiştim aslında… *** Artık kendi kendine mi dersin? Manevi destek mi beklersin? Sen demeden nasıl geri gelsin? Bir evvel…

Daha İyisi Gelene Kadar Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Sarılmakta kaldı aklım oysa Gelmek niye zor Salınmak mı hakkım yani burada Gitsem yine yok *** Kahır değil ki derdin sabır iyi demlenir Kendi rüzgarıyla bırak kalbim atsın Hangi ten kolayca bulmuş ki rengini Hızlanırsan bir taş tökezletir seni *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de *** Kalıp burada kaç günümü Sevimli yüzünü seyretmeye dalıp Daha iyisi gelene kadar Bakmaya devam ederken bir yandan Hunharca ağzımı silip Utancımdan yerlere bakıp İçime atıp geçiririm geçirmesine de