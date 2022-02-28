Müzeyyen Senar

Döndüm Sana Yüzümü Ben Aşkım Yine Çıktım Karşına Denesek Mi Bir kez Daha Zaten Aşinayız *** Söndüm Yana Yana Ne Bir Baktı Yine Bana Seni Sordular Bütün Eş Dost Yordular Sanki Ordular Yaaaa *** Tabi Ben De Diyorum O Da Aşık Üstüne Gitmiyorum Şu Aralar Kimi Görsem Unutmaz O Beni Diyorum Şöyle Söylüyorum *** Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın Ben Pervaneyim Etrafında Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla Herkesi Şahit Yazsınlar *** Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın Ben Gibi Yok O Da Farkında Hele De Benim Olursa Tüm Şehir Uyansın Aklım Nerde Bir Baksınlar *** Döndüm Sana Yüzümü Ben Aşkım Yine Çıktım Karşına Denesek Mi Bir kez Daha Zaten Aşinayız *** Söndüm Yana Yana Ne Bir Baktı Yine Bana Seni Sordular Bütün Eş Dost Yordular Sanki Ordular Yaaaa *** Tabi Ben De Diyorum O Da Aşık Üstüne Gitmiyorum Şu Aralar Kimi Görsem Unutmaz O Beni Diyorum Şöyle Söylüyorum *** Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın Ben Pervaneyim Etrafında Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla Herkesi Şahit Yazsınlar *** Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın Ben Gibi Yok O Da Farkında Hele De Benim Olursa Tüm Şehir Uyansın Aklım Nerde Bir Baksınlar Aklım Nerde Bir Baksınlar *** Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın Ben Pervaneyim Etrafında Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla Herkesi Şahit Yazsınlar *** Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın Ben Gibi Yok O Da Farkında Hele De Benim Olursa Tüm Şehir Uyansın Aklım Nerde Bir Baksınlar Aklım Nerde Bi...