Müzeyyen Senar

Aşinayız Şarkı Sözleri
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Mehtaplı gecelerde hep seni andım
Ah, ah hep seni andım
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Belki gelirsin diye boş yere yandım
Ah, ah boş yere yandım
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Yeter çektiğim, yeter bu kadar çile
Ah, ah bu kadar çile
**
Belki gelirsin diye boş yere yandım
Ah, ah boş yere yandım
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Döndüm Sana Yüzümü Ben Aşkım
Yine Çıktım Karşına
Denesek Mi Bir kez Daha
Zaten Aşinayız
***
Söndüm Yana Yana Ne Bir Baktı
Yine Bana Seni Sordular
Bütün Eş Dost Yordular
Sanki Ordular Yaaaa
***
Tabi Ben De Diyorum O Da Aşık
Üstüne Gitmiyorum Şu Aralar
Kimi Görsem Unutmaz O Beni Diyorum
Şöyle Söylüyorum
***
Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın
Ben Pervaneyim Etrafında
Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla
Herkesi Şahit Yazsınlar
***
Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın
Ben Gibi Yok O Da Farkında
Hele De Benim Olursa
Tüm Şehir Uyansın
Aklım Nerde Bir Baksınlar
***
Döndüm Sana Yüzümü Ben Aşkım
Yine Çıktım Karşına
Denesek Mi Bir kez Daha
Zaten Aşinayız
***
Söndüm Yana Yana Ne Bir Baktı
Yine Bana Seni Sordular
Bütün Eş Dost Yordular
Sanki Ordular Yaaaa
***
Tabi Ben De Diyorum O Da Aşık
Üstüne Gitmiyorum Şu Aralar
Kimi Görsem Unutmaz O Beni Diyorum
Şöyle Söylüyorum
***
Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın
Ben Pervaneyim Etrafında
Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla
Herkesi Şahit Yazsınlar
***
Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın
Ben Gibi Yok O Da Farkında
Hele De Benim Olursa
Tüm Şehir Uyansın
Aklım Nerde Bir Baksınlar
Aklım Nerde Bir Baksınlar
***
Bırak O Bir Tarafta Seyredip Uzansın
Ben Pervaneyim Etrafında
Hele Bi Bakarsa Şöyle Göz Ucuyla
Herkesi Şahit Yazsınlar
***
Bırak Hiç Dokunma Seyredip Utansın
Ben Gibi Yok O Da Farkında
Hele De Benim Olursa
Tüm Şehir Uyansın
Aklım Nerde Bir Baksınlar
Aklım Nerde Bi...