Müzeyyen Senar

Kime kin ettin de, gidin elleri ah Yakin iken ırak ettin yolları, oy beni beni Mihnetine diktim gülleri Vardın gittin bir soysuza yoldurdun ** Sen gönlün olunca beni ararsın ah Siyah zülfü tel tel eder tararsın, oy beni beni ** Madem ayrılmakmış muradın Niye beni ateşlere yandırdın ** Çıktım belek kayvesine, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı, dam oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı ** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze getirdin yoktan bir acı ** Köyümüzün suları hoştur içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye ** Yarimi vurdular bir hiç içine Yazık ettin ormancı köyün gencine