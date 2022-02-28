Ormancı (Maya) Şarkı Sözleri
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Müzeyyen Senar
Ormancı (Maya)
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Kime kin ettin de, gidin elleri ah
Yakin iken ırak ettin yolları, oy beni beni
Mihnetine diktim gülleri
Vardın gittin bir soysuza yoldurdun
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Sen gönlün olunca beni ararsın ah
Siyah zülfü tel tel eder tararsın, oy beni beni
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Madem ayrılmakmış muradın
Niye beni ateşlere yandırdın
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Çıktım belek kayvesine, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı, dam oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze getirdin yoktan bir acı
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Köyümüzün suları hoştur içmeye
İçinde köprüsü var gelip geçmeye
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Yarimi vurdular bir hiç içine
Yazık ettin ormancı köyün gencine