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7/24 Dinle Müzeyyen Senar Şarkılar Seni Söyler
Şarkılar Seni Söyler

Şarkılar Seni Söyler

121 Parça | 06:22:56

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şarkılar Seni Söyler

Müzeyyen Senar 05:29
02

Benzemez Kimse Sana

Müzeyyen Senar 03:38
03

Fikrimin İnce Gülü

Müzeyyen Senar 03:02
04

Vardar Ovası

Müzeyyen Senar 03:05
05

Sigaramın Dumanı

Müzeyyen Senar 02:18
06

Şarkılar Seni Söyler (assolsit)

Müzeyyen Senar 05:34
07

Şu Dalmadan Geçtin mi

Müzeyyen Senar 02:44
08

Sarı Kurdelam Sarı

Müzeyyen Senar 02:51
09

Şahane Gözler

Müzeyyen Senar 02:56

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