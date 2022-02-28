Müzeyyen Senar

Şu Dalmadan Geçtin mi Şu Dalmadan Geçtin Mi Soğuk Sular İçtin Mi Efelerin İçinde Yörük Aliyi Seçtin Mi Hey Gidinin Efesi... Efesi Efelerin Efesi Martinimin Demiri... Demiri Ölüm Allahın Emri Şu Dalmanın Çeşmesi Ne Hoş Olur İçmesi Yörükte Aliyi Sorarsan Efelerin Seçmesi Cepkenimin Kolları Parıldıyor Pulları Yörük De Ali Geliyor Açıl Aydın Yolları

Ayıpsın Ayıp Buraya kadardı, canıma tak etti E içime fenalık aman be yetti Sinemaya gitme sokakta dolaşma Telefona da bakma E yeter be, a a *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Hadi düş yakamdan gelme arkamdan Kenardan kenardan dandirindin din din dan Eeeeee stop ! Konuşmaa ! *** Şaşırdın artık iyice şaşırdın Kendine gel sabrımı taşırdın Dır dır, vır vır, zır zır, hır hır Sonunda keyfimi fena kaçırdın *** Köle miyiz abi buda aşkmı yani Nede acayipsin medeniyet hani Mini mini giyme kolonya sürme Oturma kalkma konuşma e öl be Oooof...ayıpsın ayıp oooof... *** E anladık yakışıklı ve hoşsun Kılık kıyafet yerinde de boşsun Benim için farketmez yeter ki gönüller coşsun coşsun *** Usanmadın mı daha oyunlardan, E ne farkımız kaldı koyunlardan Kelimeler zaten üç yüz tane Al onları dilediğin gibi kullan Hadi canım bu kadarda zor değil hayat Bu numaraların hepsi inan ki bayat *** Bu duruma göre sen İyisimi yeniden işi gücü bırakta rüyaya yat Oooof...ayıpsın ayıp oooof...

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** unutuldum, unutuldum kurutulmuş güller gibi yosun tutmuş duvarlara yazılmış günler gibi *** gece bitmez gündüz bitmez bu yalnızlık hiç bitmez ne kavgam bitti ne sevdam ömür geçer gönül geçmez *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** çiçeklerim dökülür her mevsim sonra yeniden açar ümidimin boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar bin defa taşar *** her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma benden selam söyleyin bütün aşklarıma

Yolun Başında Önce resimleri duvardan kaldırdım Çay içtiğin bardağı rafa sakladım Giydiğin ne varsa bir bir katladım Bir damla yaş düştü çok ağlamadım *** Kokun uçtu gitti açık camlardan Sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim Korkmuyorum sensiz akşamlardan Sevdiğimi unut özleyemedim *** Sen haylaz rüzgarlar önünde şimdi Sevdanın yükünü attım omuzumdan Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi İyi ki dönmüşüm yolun başından Of yolun başından