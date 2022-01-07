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Bulutlu Bir Gün
Bulutlu Bir Gün
15 Parça | 57:46
Bulutlu bir günde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Bulutlu gün şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:40
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02
Yanarım
Sertab Erener
00:00
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03
Can Bedenden Çıkmayınca
Barış Manço
04:16
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04
Dark Paradise
Lana Del Rey
04:04
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05
Saman Sarısı
Emircan İğrek
02:35
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06
Kurşun Adres Sormaz Ki
Kenan Doğulu
04:57
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07
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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08
Unutmamalı
Tarkan
05:10
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09
Emrin Olur
Gülşen
04:19
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10
Yangın
Rafet El Roman
04:39
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