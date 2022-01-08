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7/24 Müzik
Gecenin Karalığı
Gecenin Karalığı
15 Parça | 01:05:08
Gecenin hüznüne uygun müzikleri senin için derledik. Geceleri hüzünlü müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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02
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:56
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03
Keklik Gibi
Melek Mosso
04:45
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04
Ölsem Yeridir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
03:51
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05
Hoscakal
Emre Aydın
03:48
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06
Haberin Yok Ölüyorum
Duman
06:01
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07
İçimdeki Duman
İlyas Yalçıntaş
03:41
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08
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Ft Ümit Besen
Pamela
03:44
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09
Elveda
Fikret Dedeoğlu
03:59
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10
Bak Bana
Sena Şener
03:51
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