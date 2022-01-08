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7/24 Dinle Ortam Müzikleri 7/24 Müzik Gecenin Karalığı
Gecenin Karalığı

Gecenin Karalığı

15 Parça | 01:05:08

Gecenin hüznüne uygun müzikleri senin için derledik. Geceleri hüzünlü müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
02

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:56
03

Keklik Gibi

Melek Mosso 04:45
04

Ölsem Yeridir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 03:51
05

Hoscakal

Emre Aydın 03:48
06

Haberin Yok Ölüyorum

Duman 06:01
07

İçimdeki Duman

İlyas Yalçıntaş 03:41
08

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Ft Ümit Besen

Pamela 03:44
09

Elveda

Fikret Dedeoğlu 03:59
10

Bak Bana

Sena Şener 03:51

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