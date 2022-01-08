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7/24 Dinle Ortam Müzikleri 7/24 Müzik Huzurlu Bir Akşam
Huzurlu Bir Akşam

Huzurlu Bir Akşam

16 Parça | 01:00:17

Huzurlu bir akşamda dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Huzurlu akşamlara uygun sakin müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kedi

Melek Mosso 03:30
02

Rüyamda Buluttum Ft. Demet Evgar

Can Bonomo 03:28
03

Afitap

Sıla 03:56
04

Öyle Sarhoş Olsam ki

Emel Sayın 04:09
05

Koca Yaşlı Şişko Dünya

Adamlar 04:12
06

Tencere Kapak

Kenan Doğulu 04:16
07

Bağdat

Ayla Çelik 03:48
08

Onu Bunu Bilmem

Ayla Dikmen 03:54
09

Kutlama

Sezen Aksu 05:03
10

Kanunlar Gibi Akustik

Derya Uluğ 02:35

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