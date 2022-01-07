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Neşeli Sabahlar

Neşeli Sabahlar

14 Parça | 47:19

Neşeli hissettiğin sabahlarda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Sabah vakitlerinde neşeli müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çingenem

Ebru Gündeş 03:10
02

Yaparım Bilirsin

Kenan Doğulu 03:56
03

Abone

Yonca Evcimik 04:05
04

Kırk Yılda Bir Gibisin

Murat Dalkılıç 03:23
05

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
06

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
07

Benimle Oynama

Burak Kut 04:18
08

Dilli Düdük

Tarkan 03:40
09

Onu Alma Beni Al

Sezen Aksu 03:39
10

Çayeli'nden Öteye

Fatih Erkoç 03:10

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