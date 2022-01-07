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Neşeli Sabahlar
Neşeli Sabahlar
14 Parça | 47:19
Neşeli hissettiğin sabahlarda dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Sabah vakitlerinde neşeli müzikleri bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Çingenem
Ebru Gündeş
03:10
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02
Yaparım Bilirsin
Kenan Doğulu
03:56
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03
Abone
Yonca Evcimik
04:05
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04
Kırk Yılda Bir Gibisin
Murat Dalkılıç
03:23
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05
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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06
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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07
Benimle Oynama
Burak Kut
04:18
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08
Dilli Düdük
Tarkan
03:40
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09
Onu Alma Beni Al
Sezen Aksu
03:39
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10
Çayeli'nden Öteye
Fatih Erkoç
03:10
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