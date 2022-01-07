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Öğlen Uykusu

Öğlen Uykusu

14 Parça | 58:58

Öğlen uykusuna yattığında dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Öğlen uykusu müziklerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nalan

Emircan İğrek 03:28
02

Te Amo

Rihanna 04:09
03

Halo

Beyonce 04:22
04

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
05

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
06

Ne Güzel Güldün

Pinhani 04:44
07

Her Şey Sensin

Yalın 00:00
08

Bunca Yıl

Can Kazaz 04:48
09

The Heart Wants It Wants

Selena Gomez 04:35
10

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08

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