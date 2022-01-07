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Öğlen Uykusu
Öğlen Uykusu
14 Parça | 58:58
Öğlen uykusuna yattığında dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. Öğlen uykusu müziklerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Nalan
Emircan İğrek
03:28
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02
Te Amo
Rihanna
04:09
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03
Halo
Beyonce
04:22
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04
Çatı Katı
Gökhan Türkmen
04:26
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05
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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06
Ne Güzel Güldün
Pinhani
04:44
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07
Her Şey Sensin
Yalın
00:00
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08
Bunca Yıl
Can Kazaz
04:48
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09
The Heart Wants It Wants
Selena Gomez
04:35
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10
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın
Ayla Dikmen
04:08
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