×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Ortam Müzikleri
7/24 Müzik
Sabahın İlk Işıkları
Sabahın İlk Işıkları
12 Parça | 45:54
Sabahın ilk ışıklarında dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Sabahın ilk ışıklarında bu çalma listesinden müzik dinleyebilirsin...
DİNLE
TAKİP ET
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Beni Sen İnandır
Pinhani
03:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
02
Gül Güzeli
Gripin
04:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
03
Gerisi Bende
Funda Arar
03:05
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
04
Her Gün Sonbahar
Zakkum
04:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
05
Güneş Yeniden Doğacak
Melike Demirağ
03:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
06
Lavinia
Ferman Akgül
03:42
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
07
Bu mudur
Nil Karaibrahimgil
03:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
08
Oflaya Oflaya
Burcu Güneş
03:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
09
Körebe
Göksel
04:25
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
10
Yonca Bahçesi
Fettah Can
03:32
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git