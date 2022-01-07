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Yağmurlu Bir Gün
Yağmurlu Bir Gün
15 Parça | 58:59
Yağmurlu bir günde dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. Yağmurlu bir gün şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Yollarda Bulurum Seni
Haluk Levent
04:29
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02
İstanbul'da Sonbahar
Teoman
04:38
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03
Islak Islak
Barış Akarsu
04:46
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04
Kanatlarım Var Ruhumda
Nil Karaibrahimgil
03:04
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05
Damla Damla
Aynur Aydın
03:37
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06
Yağ Yağmur
Merve Özbey
00:00
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07
Günlerden Sonbahar
Buray
03:13
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08
Yağmur Feat. Aytaç Kart
İlyas Yalçıntaş
03:32
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09
Aşk Yağmurları
İntizar
05:05
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10
Yağmur Ağlıyor
Mustafa Ceceli
04:49
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