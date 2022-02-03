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Dalga Sesleri
Dalga Sesleri
Doğa Sesleri
11 Parça | 08:28:13
Dinlendirici dalga seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Sakinleşmeye ihtiyaç duyduğunda dalga seslerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Dalga Sesleri
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1:25:29
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02
Rahatlatıcı Deniz Sesi
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16:15
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03
Huzur Verici Dalga Sesleri
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1:19:10
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04
Dalga Sesiyle Uykuya Dal
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00:00
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05
Okyanus Dalgaları
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30:00
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06
Sahilin Büyüsü
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1:00:03
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07
Serinleten Dalgalar
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05:39
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08
Dalgalarla Gün Doğumu
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39:22
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09
Dalgalarla Gün Batımı
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10:58
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10
Deniz Dalgası
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1:01:17
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