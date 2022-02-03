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Dalga Sesleri

Dalga Sesleri

Doğa Sesleri

11 Parça | 08:28:13
Dinlendirici dalga seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Sakinleşmeye ihtiyaç duyduğunda dalga seslerini buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dalga Sesleri

Chill 1:25:29
02

Rahatlatıcı Deniz Sesi

Chill 16:15
03

Huzur Verici Dalga Sesleri

Chill 1:19:10
04

Dalga Sesiyle Uykuya Dal

Chill 00:00
05

Okyanus Dalgaları

Chill 30:00
06

Sahilin Büyüsü

Chill 1:00:03
07

Serinleten Dalgalar

Chill 05:39
08

Dalgalarla Gün Doğumu

Chill 39:22
09

Dalgalarla Gün Batımı

Chill 10:58
10

Deniz Dalgası

Chill 1:01:17
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