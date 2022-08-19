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7/24 Dinle Ortam Müzikleri Doğa Sesleri Deniz Sesi ile Huzur
Deniz Sesi ile Huzur

Deniz Sesi ile Huzur

Doğa Sesleri

10 Parça | 06:37:59
Denizle huzur bulabileceğin sesleri bu çalma listesinde senin için derledik. Deniz sesiyle huzur bulmak istediğinde buradan deniz seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Deniz Sesi ile Huzur

Chill 1:02:27
02

Yağmur ve Deniz Sesi

Chill 45:04
03

Doğanın Huzuru

Chill 30:27
04

Akıp Giden Dalgalar

Chill 31:21
05

Derin Sular

Chill 1:01:16
06

Issız Ada ve Dalgalar

Chill 1:01:13
07

Ay Sahili

Chill 10:16
08

Huzurlu Okyanus

Chill 45:04
09

30 Dakika Rahatlatıcı Deniz Sesi

Chill 30:00
10

Dingin Denizler

Chill 20:51
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