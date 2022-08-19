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Doğa Sesleri
Deniz Sesi ile Huzur
Deniz Sesi ile Huzur
Doğa Sesleri
10 Parça | 06:37:59
Denizle huzur bulabileceğin sesleri bu çalma listesinde senin için derledik. Deniz sesiyle huzur bulmak istediğinde buradan deniz seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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01
Deniz Sesi ile Huzur
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1:02:27
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02
Yağmur ve Deniz Sesi
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45:04
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03
Doğanın Huzuru
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30:27
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04
Akıp Giden Dalgalar
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31:21
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05
Derin Sular
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1:01:16
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06
Issız Ada ve Dalgalar
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1:01:13
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07
Ay Sahili
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10:16
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08
Huzurlu Okyanus
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45:04
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09
30 Dakika Rahatlatıcı Deniz Sesi
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30:00
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10
Dingin Denizler
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20:51
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