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Deniz ve Dalga Sesi

Deniz ve Dalga Sesi

Doğa Sesleri

8 Parça | 05:15:17
Deniz ve dalga seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Deniz ve dalga seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dalga fon sesi

Chill 05:03
02

Deniz dalgaları ile meditasyon

Chill 21:00
03

Sakinleştirici deniz ve dalga sesi

Chill 54:35
04

Huzur veren deniz dalgaları

Chill 12:39
05

Dalga Sesiyle Uykuya Dal

Chill 00:00
06

1 saatlik dalga sesi

Chill 1:00:16
07

Rahatlatıcı Deniz Sesi

Chill 16:15
08

Huzur Veren Deniz Sesi

Chill 1:25:29
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