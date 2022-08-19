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Deniz ve Martı Sesleri

Deniz ve Martı Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 06:27:56
Deniz ve martı seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan deniz ve martı seslerini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sakin Deniz Sesi

Chill 1:01:16
02

Huzurlu Dalgalar

Chill 1:00:23
03

Dalgalar ve Martılar

Chill 1:00:22
04

Dingin Denizler

Chill 20:51
05

Martı sesi

Chill 10:07
06

Deniz ve martı sesi

Chill 39:53
07

Dinlendirici deniz ve martı sesi

Chill 30:58
08

Martı sesleri ile ses terapisi

Chill 40:01
09

1 saatlik deniz ve martı sesi

Chill 1:00:24
10

Deniz, martı ve müzik

Chill 03:41
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