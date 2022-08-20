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Fırtına Sesleri

Fırtına Sesleri

Doğa Sesleri

8 Parça | 01:42:28
Fırtına seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Fırtına sesine kulak vermek istediğinde buradan fırtına seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fırtına

Chill 01:53
02

Fırtına sesi

Chill 03:19
03

Yaz fırtınası

Chill 04:55
04

Rüzgar fırtınası

Chill 03:19
05

Yoğun fırtına

Chill 01:29
06

Kar fırtınası ve rüzgar

Chill 42:15
07

Kar Fırtınası Sesi

Chill 42:15
08

Fırtına ve Gök Gürültüsü

Chill 03:03
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