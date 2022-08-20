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Fırtına Sesleri
Fırtına Sesleri
Doğa Sesleri
8 Parça | 01:42:28
Fırtına seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Fırtına sesine kulak vermek istediğinde buradan fırtına seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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01
Fırtına
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01:53
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02
Fırtına sesi
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03:19
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03
Yaz fırtınası
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04:55
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04
Rüzgar fırtınası
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03:19
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05
Yoğun fırtına
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01:29
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06
Kar fırtınası ve rüzgar
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42:15
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07
Kar Fırtınası Sesi
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42:15
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08
Fırtına ve Gök Gürültüsü
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03:03
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