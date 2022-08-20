Fırtına Sesleri

Doğa Sesleri 8 Parça | 01:42:28 8 Parça | 01:42:28

Fırtına seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Fırtına sesine kulak vermek istediğinde buradan fırtına seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.