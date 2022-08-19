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Gök Gürültüsü ve Yağmur Sesleri

Gök Gürültüsü ve Yağmur Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 04:34:20
Gök gürültüsü ve yağmur seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Gök gürültüsü ve yağmur seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şehirde yağmur

Chill 03:09
02

Yağmur Taneleri

Chill 30:09
03

Yağmur Eşliğinde Gök Gürültüsü

Chill 35:02
04

1 Saat Boyunca Gök Gürültüsü

Chill 00:00
05

Gece yağan dinlendirici yağmur sesi

Chill 30:16
06

Fırtına ve Gök Gürültüsü

Chill 03:03
07

Yoğun Gök Gürültüsü Sesi

Chill 02:58
08

Şiddetli Gök Gürültüsü Sesi

Chill 00:00
09

Gök Gürültüsü Sesi

Chill 15:21
10

Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Sesi

Chill 34:22
... KAPAT
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