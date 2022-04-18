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Gök Gürültüsü Sesleri

Gök Gürültüsü Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 04:32:31
Duyunca bazen korkutan bazen rahatlatan gök gürültüsü seslerini bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan gök gürültüsü seslerini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimşek ve Gök Gürültüsü

Chill 06:05
02

Fırtına ve Gök Gürültüsü

Chill 03:03
03

Yıldırım ve Gök Gürültüsü Sesi

Chill 10:40
04

Yoğun Gök Gürültüsü Sesi

Chill 02:58
05

Yağmur Eşliğinde Gök Gürültüsü

Chill 35:02
06

Şiddetli Gök Gürültüsü ve Yağmur

Chill 45:00
07

1 Saat Boyunca Gök Gürültüsü

Chill 00:00
08

Şiddetli Gök Gürültüsü Sesi

Chill 00:00
09

Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Sesi

Chill 34:22
10

Gök Gürültüsü Sesi

Chill 15:21
... KAPAT
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