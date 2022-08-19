×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ortam Müzikleri Doğa Sesleri Kıyıya Vuran Dalga Sesleri
Kıyıya Vuran Dalga Sesleri

Kıyıya Vuran Dalga Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 07:44:51
Kıyıya vuran dalga seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Kıyıya vuran dalga sesleriyle doğa müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dalgaların Dinlendirici Sesi

Chill 21:00
02

Huzurlu Dalgalar

Chill 1:00:23
03

Issız Ada ve Dalgalar

Chill 1:01:13
04

1 saatlik dalga sesi

Chill 1:00:16
05

Huzur veren deniz dalgaları

Chill 12:39
06

Kıyıya vuran dalgalar

Chill 14:41
07

Dalga Sesiyle Uykuya Dal

Chill 00:00
08

Dalga Sesleri

Chill 1:25:29
09

Huzur Verici Dalga Sesleri

Chill 1:19:10
10

Dalga sesleri eşliğinde

Chill 10:00
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kuş Sesleri
Yağmur ve Doğa Sesleri
Orman ve Kuş Sesleri
Rahatlatıcı Doğa Sesleri
Dinlendirici Doğa Müzikleri
Rahatlatıcı Sesler
Dalga Sesleri
Sadece Su Sesi
Rahatlatıcı Su Sesi
Rüzgar Sesleri
Su Altı Sesleri
Yağmur Sesleri
Gök Gürültüsü Sesleri
Tabiat Sesleri
Akarsu Sesleri
Rahatlatıcı Bülbül Sesleri
Kuş ve Dere Sesleri
Deniz ve Martı Sesleri
Deniz ve Dalga Sesi

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı