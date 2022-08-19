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Doğa Sesleri
Kıyıya Vuran Dalga Sesleri
Kıyıya Vuran Dalga Sesleri
Doğa Sesleri
10 Parça | 07:44:51
Kıyıya vuran dalga seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Kıyıya vuran dalga sesleriyle doğa müziklerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Dalgaların Dinlendirici Sesi
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21:00
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02
Huzurlu Dalgalar
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1:00:23
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03
Issız Ada ve Dalgalar
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1:01:13
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04
1 saatlik dalga sesi
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1:00:16
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05
Huzur veren deniz dalgaları
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12:39
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06
Kıyıya vuran dalgalar
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14:41
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07
Dalga Sesiyle Uykuya Dal
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00:00
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08
Dalga Sesleri
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1:25:29
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09
Huzur Verici Dalga Sesleri
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1:19:10
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10
Dalga sesleri eşliğinde
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10:00
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1.5x
1x
0.75x
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