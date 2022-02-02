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Doğa Sesleri
Kuş Sesleri
Kuş Sesleri
Doğa Sesleri
10 Parça | 01:47:04
Doğada duyduğumuz birbirinden farklı kuşların seslerini müzikler eşliğinde senin için bu çalma listesinde derledik. Kuş seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Kuşlarla Rahatlama Seansı
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02:55
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02
Doğadaki Kuş Sesleri
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20:03
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03
Kuş Sesleri
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05:06
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04
Kuşlar Gibi
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03:41
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05
Kuşların Şarkısı
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10:18
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06
Gökyüzündeki Renkler
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25:53
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07
Huzura Doğru
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13:01
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08
Kuş Cıvıltısı
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18:16
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09
Özgürlüğü Hisset
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02:50
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10
Notaların Ötüşü
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05:01
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