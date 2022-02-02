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Kuş Sesleri

Kuş Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 01:47:04
Doğada duyduğumuz birbirinden farklı kuşların seslerini müzikler eşliğinde senin için bu çalma listesinde derledik. Kuş seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kuşlarla Rahatlama Seansı

Chill 02:55
02

Doğadaki Kuş Sesleri

Chill 20:03
03

Kuş Sesleri

Chill 05:06
04

Kuşlar Gibi

Chill 03:41
05

Kuşların Şarkısı

Chill 10:18
06

Gökyüzündeki Renkler

Chill 25:53
07

Huzura Doğru

Chill 13:01
08

Kuş Cıvıltısı

Chill 18:16
09

Özgürlüğü Hisset

Chill 02:50
10

Notaların Ötüşü

Chill 05:01
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