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Kuş ve Dere Sesleri

Kuş ve Dere Sesleri

Doğa Sesleri

9 Parça | 04:14:17
Huzur veren kuş ve dere seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kuş ve dere seslerini dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kuş Sesleri

Chill 05:06
02

Rahatlatıcı Kuş Sesleri

Chill 04:05
03

Kuşların ve derenin dinlendirici sesi

Chill 31:40
04

Deredeki Kuşlar

Chill 28:31
05

Dere akışı

Chill 34:36
06

Derenin Dinginliği ve Kuş Neşesi

Chill 1:18:52
07

Rahatlatıcı dere su akışı ve kuş sesleri

Chill 20:41
08

Ney sesi eşliğinde dere ve kuş sesleri

Chill 30:43
09

Doğadaki Kuş Sesleri

Chill 20:03
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