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Kuş ve Dere Sesleri
Kuş ve Dere Sesleri
Doğa Sesleri
9 Parça | 04:14:17
Huzur veren kuş ve dere seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kuş ve dere seslerini dinleyebilirsin...
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01
Kuş Sesleri
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05:06
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02
Rahatlatıcı Kuş Sesleri
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04:05
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03
Kuşların ve derenin dinlendirici sesi
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31:40
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04
Deredeki Kuşlar
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28:31
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05
Dere akışı
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34:36
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06
Derenin Dinginliği ve Kuş Neşesi
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1:18:52
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07
Rahatlatıcı dere su akışı ve kuş sesleri
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20:41
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08
Ney sesi eşliğinde dere ve kuş sesleri
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30:43
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09
Doğadaki Kuş Sesleri
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20:03
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