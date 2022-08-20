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Okyanus Sesleri

Okyanus Sesleri

Doğa Sesleri

9 Parça | 03:06:21
Rahatlatıcı okyanus seslerini bu çalma listesinde senin için derledik. Okyanus sesiyle huzur bulmak istediğinde buradan okyanus seslerini istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Okyanus sesi

Chill 02:51
02

Okyanus ve hayvanlar

Chill 03:00
03

Suyun altında

Chill 04:53
04

Okyanusun içinde

Chill 03:27
05

Okyanusun temiz havası

Chill 02:46
06

Huzurlu Okyanus

Chill 45:04
07

Okyanusun Kalbi

Chill 1:19:10
08

Okyanus ve Balıklar

Chill 15:10
09

Okyanus Dalgaları

Chill 30:00
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