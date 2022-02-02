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Doğa Sesleri
Rahatlatıcı Doğa Sesleri
Rahatlatıcı Doğa Sesleri
Doğa Sesleri
10 Parça | 03:17:01
Doğada duyduğumuz ve bize huzur veren sesleri senin için bu çalma listesinde derledik. Rahatlatıcı doğa seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Nehir, kuşlar ve doğanın rahatlatıcı sesi
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02
Rüzgar
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11:50
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03
Yağmur ve doğa sesleri
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02:02
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04
Doğa Harikası
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08:19
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05
Akarsu
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16:00
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06
Stres atmak ve huzur bulmak için nehir sesi
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30:56
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07
Dalgalar
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10:10
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08
Kar fırtınası ve rüzgar
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42:15
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09
Ormanın Sesi
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11:31
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10
Sert yağmur damlaları
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03:58
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