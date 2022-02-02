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Rahatlatıcı Doğa Sesleri

Rahatlatıcı Doğa Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 03:17:01
Doğada duyduğumuz ve bize huzur veren sesleri senin için bu çalma listesinde derledik. Rahatlatıcı doğa seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nehir, kuşlar ve doğanın rahatlatıcı sesi

Chill 00:00
02

Rüzgar

Chill 11:50
03

Yağmur ve doğa sesleri

Chill 02:02
04

Doğa Harikası

Chill 08:19
05

Akarsu

Chill 16:00
06

Stres atmak ve huzur bulmak için nehir sesi

Chill 30:56
07

Dalgalar

Chill 10:10
08

Kar fırtınası ve rüzgar

Chill 42:15
09

Ormanın Sesi

Chill 11:31
10

Sert yağmur damlaları

Chill 03:58
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