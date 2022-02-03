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Rüzgar Sesleri

Rüzgar Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 01:39:00
Rüzgarın verdiği hissi tatman için rüzgar seslerini bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte rüzgar seslerini buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rüzgara doğru

Chill 06:00
02

Rüzgar sesiyle uyu

Chill 10:14
03

Yüksekten esen rüzgar

Chill 03:54
04

Rüzgarın dansı

Chill 03:00
05

Dinlendirici rüzgar sesi

Chill 06:40
06

Rüzgarın verdiği his

Chill 05:33
07

Kar fırtınası ve rüzgar

Chill 42:15
08

Gece esen rüzgar

Chill 08:54
09

Rüzgarlı hisler

Chill 07:29
10

Rüzgarla yolculuk

Chill 05:01
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