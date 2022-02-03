Rüzgar Sesleri

Doğa Sesleri 10 Parça | 01:39:00 10 Parça | 01:39:00

Rüzgarın verdiği hissi tatman için rüzgar seslerini bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte rüzgar seslerini buradan dinleyebilirsin...