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Rüzgar Sesleri
Rüzgar Sesleri
Doğa Sesleri
10 Parça | 01:39:00
Rüzgarın verdiği hissi tatman için rüzgar seslerini bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte rüzgar seslerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Rüzgara doğru
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06:00
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02
Rüzgar sesiyle uyu
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10:14
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03
Yüksekten esen rüzgar
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03:54
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04
Rüzgarın dansı
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03:00
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05
Dinlendirici rüzgar sesi
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06:40
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06
Rüzgarın verdiği his
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05:33
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07
Kar fırtınası ve rüzgar
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42:15
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08
Gece esen rüzgar
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08:54
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09
Rüzgarlı hisler
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07:29
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10
Rüzgarla yolculuk
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05:01
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