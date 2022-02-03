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Doğa Sesleri
Sadece Su Sesi
Sadece Su Sesi
Doğa Sesleri
10 Parça | 07:43:56
Dinlerken zihnini rahatlatacak su seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Su seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Dinlendirici Şelale Sesi
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1:01:54
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02
Huzur Veren Deniz Sesi
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1:25:29
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03
Yağmur Taneleri
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30:09
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04
Sular Vadisi
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05:09
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05
Su Yolu
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00:00
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06
Kıyıya Vuran Dalgalar
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32:52
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07
Yağmur ve orman sesleri
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00:00
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08
Rahatlatıcı Akarsu Sesi
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1:05:32
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09
Suyun Akışı
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57:50
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10
Su Taneleri
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05:01
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