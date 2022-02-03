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Sadece Su Sesi

Sadece Su Sesi

Doğa Sesleri

10 Parça | 07:43:56
Dinlerken zihnini rahatlatacak su seslerini senin için bu çalma listesinde derledik. Su seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dinlendirici Şelale Sesi

Chill 1:01:54
02

Huzur Veren Deniz Sesi

Chill 1:25:29
03

Yağmur Taneleri

Chill 30:09
04

Sular Vadisi

Chill 05:09
05

Su Yolu

Chill 00:00
06

Kıyıya Vuran Dalgalar

Chill 32:52
07

Yağmur ve orman sesleri

Chill 00:00
08

Rahatlatıcı Akarsu Sesi

Chill 1:05:32
09

Suyun Akışı

Chill 57:50
10

Su Taneleri

Chill 05:01
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