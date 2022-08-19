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Doğa Sesleri
Sakin Deniz Sesleri
Sakin Deniz Sesleri
Doğa Sesleri
10 Parça | 08:40:15
Denizden gelen sakin sesleri bu çalma listesinde senin için derledik. Sakin deniz seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Sakin Deniz Sesi
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1:01:16
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02
Huzurlu Dalgalar
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1:00:23
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03
Sakin Denizlerde
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21:19
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04
Sahil Kenarı
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1:25:29
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05
Dalgalar ve Martılar
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1:00:22
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06
Okyanusun Kalbi
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1:19:10
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07
Rahatlatıcı Deniz Dalgası
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1:01:16
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08
Kumsalda Deniz Sesi
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10:00
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09
Dalgaların Dinlendirici Sesi
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21:00
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10
1 Saatlik Dinlendirici Deniz Sesi
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00:00
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