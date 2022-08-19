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Sakin Deniz Sesleri

Sakin Deniz Sesleri

Doğa Sesleri

10 Parça | 08:40:15
Denizden gelen sakin sesleri bu çalma listesinde senin için derledik. Sakin deniz seslerini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sakin Deniz Sesi

Chill 1:01:16
02

Huzurlu Dalgalar

Chill 1:00:23
03

Sakin Denizlerde

Chill 21:19
04

Sahil Kenarı

Chill 1:25:29
05

Dalgalar ve Martılar

Chill 1:00:22
06

Okyanusun Kalbi

Chill 1:19:10
07

Rahatlatıcı Deniz Dalgası

Chill 1:01:16
08

Kumsalda Deniz Sesi

Chill 10:00
09

Dalgaların Dinlendirici Sesi

Chill 21:00
10

1 Saatlik Dinlendirici Deniz Sesi

Chill 00:00
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