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Tabiat Sesleri

Tabiat Sesleri

Doğa Sesleri

11 Parça | 03:18:08
Tabiatta duyulan ve içimize ferahlık veren sesleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan tabiat sesleri dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Köyde Sabah Vakti

Chill 30:10
02

Sallanan Yapraklar

Chill 04:59
03

Güneşin Doğuşu

Chill 15:59
04

Kar Fırtınası Sesi

Chill 42:15
05

Gökyüzü Ağlıyor

Chill 28:56
06

Rüzgarın Öfkesi

Chill 15:22
07

Kamp Gecesi

Chill 30:24
08

Tabiata Kulak Ver

Chill 14:59
09

Dalgalar Eşliğinde Tabiat

Chill 03:01
10

Çiçeklerin Dansı

Chill 08:43
... KAPAT
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