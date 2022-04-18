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Tabiat Sesleri
Tabiat Sesleri
Doğa Sesleri
11 Parça | 03:18:08
Tabiatta duyulan ve içimize ferahlık veren sesleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan tabiat sesleri dinleyebilirsin...
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01
Köyde Sabah Vakti
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30:10
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02
Sallanan Yapraklar
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04:59
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03
Güneşin Doğuşu
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15:59
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04
Kar Fırtınası Sesi
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42:15
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05
Gökyüzü Ağlıyor
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28:56
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06
Rüzgarın Öfkesi
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15:22
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07
Kamp Gecesi
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30:24
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08
Tabiata Kulak Ver
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14:59
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09
Dalgalar Eşliğinde Tabiat
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03:01
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10
Çiçeklerin Dansı
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08:43
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